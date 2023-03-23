rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Эксперт Кузнецов заявил об ускоренном глобальном потеплении в Ростовской области

23 марта 2023, 07:31
Фото: Ross Huggett/cc by 2.0/flickr.com
Эксперт Кузнецов заявил об ускоренном глобальном потеплении в Ростовской области
В Ростовской области глобальное потепление идет в два раза активнее, чем в целом на планете, сообщил директор Института наук о Земле ЮФУ Андрй Кузнецов.

Он рассказал, что этот процесс по-разному проходит в различных местах планеты. Донской же регион относится к континентальному климату, где потепление идет активнее, чем в других территориях, в том числе океанических.

«Вместе с потеплением в Ростовской области растет испаряемость воды. Климат становится суше, так как меньше воды попадает в водоемы», — пишет Rostov.Kp со ссылкой на слова эксперта.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

Отмечается, что с 2007 года уровень воды в реке Дон держится ниже многолетних отметок.

Ранее аграрий рассказал, как снегопад повлияет на урожай 2023 года в Ростовской области.

Читайте также:
Синоптики рассказали, какая будет погода в конце марта в Ростове-на-ДонуСиноптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода
Подпишитесь
Минздрав начал проверку после скандала с Донским инфекционным центром
Сегодня, 06:45
Более 112 млн рублей вложат в озеленение Ростова-на-Дону до 2025 года
Сегодня, 08:10
Заявлявшая о финансировании ВСУ Ани Лорак приедет с концертом в Ростов-на-Дону
Сегодня, 08:06
Фура загорелась во время движения в Ростовской области
Сегодня, 05:46
«Возникли проблемы»: стекло в Ростовской области подорожает на 15% в 2023 году
Сегодня, 06:48
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
Вчера, 12:36