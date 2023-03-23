Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Он рассказал, что этот процесс по-разному проходит в различных местах планеты. Донской же регион относится к континентальному климату, где потепление идет активнее, чем в других территориях, в том числе океанических.
«Вместе с потеплением в Ростовской области растет испаряемость воды. Климат становится суше, так как меньше воды попадает в водоемы», — пишет Rostov.Kp со ссылкой на слова эксперта.
Отмечается, что с 2007 года уровень воды в реке Дон держится ниже многолетних отметок.
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