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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Эксперты оценили вероятность накопления 10 миллионов к пенсии

23 марта 2023, 11:39
Почти треть россиян хочет накопить 10 миллионов рублей к пенсии, но это нереально для большинства, говорят эксперты.

Исследование, проведенное «Работа.ру» и СберНПФ, показало, что множество россиян (31%) планируют накопить не менее 10 миллионов рублей к моменту выхода на пенсию. Еще 16% опрошенных россиян рассчитывают собрать от пяти до 10 миллионов рублей, пишет 360tv.ru.

Однако эксперты отмечают, что действительно отложить такие суммы сможет лишь малая часть населения, поскольку среднестатистический житель России не зарабатывает достаточно. На государственные выплаты в старости рассчитывает половина опрошенных (51%), при том, что средний размер страховых пенсий в настоящее время составляет 21 864 рубля.

Исследование также выявило, что большинство россиян (49%) хотят выйти на пенсию в возрасте 51-60 лет, преимущественно сотрудники сфер производства и торговли. 15% опрошенных рассчитывают закончить работать до 50 лет, а 3% — до 40 лет.

Несмотря на то, что многие россияне верят в свои силы и устойчивость экономики страны, эксперты отмечают, что это исследование отражает низкий уровень финансовой грамотности населения.

Экономисты Андрей Марголин и Николай Кульбака утверждают, что эти цифры являются скорее мечтами, чем реальностью. Десять миллионов рублей на вкладе будут приносить хорошие деньги, но чтобы накопить такие суммы, нужно иметь высокий уровень профессионализма, интересную и высокооплачиваемую работу и правильно распоряжаться своими сбережениями.

Эксперты рекомендуют вкладывать свои деньги в надежные банки или покупать акции, где дивиденды могут быть выше, чем банковские ставки.

#Общество
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