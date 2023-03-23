Эксперты оценили вероятность накопления 10 миллионов к пенсии

Экономисты Андрей Марголин и Николай Кульбака утверждают, что эти цифры являются скорее мечтами, чем реальностью. Десять миллионов рублей на вкладе будут приносить хорошие деньги, но чтобы накопить такие суммы, нужно иметь высокий уровень профессионализма, интересную и высокооплачиваемую работу и правильно распоряжаться своими сбережениями.