Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Водитель грузовика MAN во время поездки заметил проблемы с двигателем, из-за чего остановился. Он вышел из машины и увидел загоревшийся моторный отсек.
«Вначале мужчина пытался потушить автомобиль самостоятельно, но позже вызвал спасателей. В результате возгорание удалось ликвидировать», — сказано в сообщении.
Медицинская помощь никому не потребовалась, движение в этой зоне затруднено не было. Происшествие случилось на дороге М-4 «Дон» в Красносулинском районе.
Ранее пожар вспыхнул в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта.