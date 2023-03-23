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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Фура загорелась во время движения в Ростовской области

23 марта 2023, 05:46
Фото: 1mi
В Ростовской области произошло возгорание грузового автомобиля во время движения, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель грузовика MAN во время поездки заметил проблемы с двигателем, из-за чего остановился. Он вышел из машины и увидел загоревшийся моторный отсек.

«Вначале мужчина пытался потушить автомобиль самостоятельно, но позже вызвал спасателей. В результате возгорание удалось ликвидировать», — сказано в сообщении.

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Медицинская помощь никому не потребовалась, движение в этой зоне затруднено не было. Происшествие случилось на дороге М-4 «Дон» в Красносулинском районе.

Ранее пожар вспыхнул в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта.

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