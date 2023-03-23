Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Ростовской области гендиректора ООО «Южные Строительные технологии» Игоря Александрова признали виновным в мошенничестве в отношении участников долевого строительства. Он проведет в колонии три года.
Следствие смогло доказать, что с 2014 по 2018 год Александров заключил порядка 60 договоров долевого строительства, получив от дольщиков 254 миллиона рублей. Деньги он похитил, так как строить что-либо на самом деле не планировал.
Соучастником Александрова был его заместитель Анварбек Адильбиев. Он до сих пор находится в розыске.
Сообщается, что дольщикам, пострадавшим от действий Александрова, «Фонд развития территорий» выплатил 196 миллионов рублей.
Ранее обманутым дольщикам передали 220 квартир на 1-й Баррикадной в Ростове.