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Гендиректора строительной компании признали виновным в обмане дольщиков в Ростове

23 марта 2023, 09:47
Фото: 1MI
Гендиректора строительной компании признали виновным в обмане дольщиков в Ростове
Гендиректора ООО «Южные Строительные технологии» осудили в Ростовской области, сообщил СУ СКР по региону.

В Ростовской области гендиректора ООО «Южные Строительные технологии» Игоря Александрова признали виновным в мошенничестве в отношении участников долевого строительства. Он проведет в колонии три года.

Следствие смогло доказать, что с 2014 по 2018 год Александров заключил порядка 60 договоров долевого строительства, получив от дольщиков 254 миллиона рублей. Деньги он похитил, так как строить что-либо на самом деле не планировал.

Соучастником Александрова был его заместитель Анварбек Адильбиев. Он до сих пор находится в розыске.

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Сообщается, что дольщикам, пострадавшим от действий Александрова, «Фонд развития территорий» выплатил 196 миллионов рублей.

Ранее обманутым дольщикам передали 220 квартир на 1-й Баррикадной в Ростове.

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#Виктория Прутковская#Общество#Суд#Строительство
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