Губернатор Голубев отверг идею построить Дворец единоборств в старом аэропорте Ростов

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Telegram-канал «Ростовская телега» сообщил, что на недавнем заседании губернатор Ростовской области Василий Голубев отверг предложение главы донского Минспорта Самвела Аракеляна о строительстве Дворца единоборств в зоне застройки старого аэропорта Ростова. По словам губернатора, причиной отказа является отсутствие архитектурного стиля, который позволил бы выделить здание на фоне других строений.
«Стоит такая спичечная коробка и ничего больше. Это не для Ростовской области. Каждый объект спорта должен быть звёздочкой», — цитирует главу донского правительства Василия Голубева канал.
Губернатор уточнил, что в ходе застройки территорий к зданиям будут предъявлять ряд архитектурных требований, а потому в новом районе не будут строить «сарайчики» или здания, похожие на склады.
Напомним, в декабре в Ростове нашли подрядчика, который проведет реконструкцию Дворца спорта к 2026 году.