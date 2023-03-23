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Губернатор Голубев отверг идею построить Дворец единоборств в старом аэропорте Ростов

23 марта 2023, 17:02
Фото: pxhere.com
Губернатор Голубев отверг идею построить Дворец единоборств в старом аэропорте Ростова
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказал министру спорта в строительстве Дворца единоборств в зоне старого аэропорта Ростова.

Telegram-канал «Ростовская телега» сообщил, что на недавнем заседании губернатор Ростовской области Василий Голубев отверг предложение главы донского Минспорта Самвела Аракеляна о строительстве Дворца единоборств в зоне застройки старого аэропорта Ростова. По словам губернатора, причиной отказа является отсутствие архитектурного стиля, который позволил бы выделить здание на фоне других строений.

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«Стоит такая спичечная коробка и ничего больше. Это не для Ростовской области. Каждый объект спорта должен быть звёздочкой», — цитирует главу донского правительства Василия Голубева канал.

Губернатор уточнил, что в ходе застройки территорий к зданиям будут предъявлять ряд архитектурных требований, а потому в новом районе не будут строить «сарайчики» или здания, похожие на склады.

Напомним, в декабре в Ростове нашли подрядчика, который проведет реконструкцию Дворца спорта к 2026 году.

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