Кассационный суд отклонил жалобу на приговор экс-гендиректору ТАНТК им. Бериева

Напомним, в августе 2022 года суд вынес решение о заключении бывшего гендиректора ТАНТК имени Бериева Юрия Грудинина на 2,5 года, а также выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей за мошенничество на сумму более 1,4 миллиона рублей. С тех пор защитник Грудинина уже дважды обращался в суд, чтобы обжаловать приговор, но каждый раз получал отказ.