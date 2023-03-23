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Кассационный суд отклонил жалобу на приговор экс-гендиректору ТАНТК им. Бериева

23 марта 2023, 12:41
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Кассационный суд отклонил жалобу на приговор экс-гендиректору ТАНТК им. Бериева
Кассационный суд оставил в силе приговор Таганрогского городского суда по делу бывшего директора оборонного авиазавода Юрия Грудинина, сведения об этом появились в электронной картотеке судебных решений.

Напомним, в августе 2022 года суд вынес решение о заключении бывшего гендиректора ТАНТК имени Бериева Юрия Грудинина на 2,5 года, а также выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей за мошенничество на сумму более 1,4 миллиона рублей. С тех пор защитник Грудинина уже дважды обращался в суд, чтобы обжаловать приговор, но каждый раз получал отказ.

Недавно в материалах Четвертого кассационного суда общей юрисдикции появилось сообщение о новой жалобе, которую представитель осужденного направил в суд с целью отменить решение Таганрогского горсуда.

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Дело рассмотрели по вторник, 21 марта, в результате чего суд принял решение оставить жалобу без удовлетворения, а сам приговор — без изменений. Однако Грудинин и его защита все еще могут обжаловать приговор в Верховном суде.

Ранее авиазавод обратился в суд, чтобы отсудить патент на самолет-амфибию у бывшего гендиректора.

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