Кассационный суд отклонил жалобу на приговор экс-гендиректору ТАНТК им. Бериева

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Напомним, в августе 2022 года суд вынес решение о заключении бывшего гендиректора ТАНТК имени Бериева Юрия Грудинина на 2,5 года, а также выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей за мошенничество на сумму более 1,4 миллиона рублей. С тех пор защитник Грудинина уже дважды обращался в суд, чтобы обжаловать приговор, но каждый раз получал отказ.
Недавно в материалах Четвертого кассационного суда общей юрисдикции появилось сообщение о новой жалобе, которую представитель осужденного направил в суд с целью отменить решение Таганрогского горсуда.
Дело рассмотрели по вторник, 21 марта, в результате чего суд принял решение оставить жалобу без удовлетворения, а сам приговор — без изменений. Однако Грудинин и его защита все еще могут обжаловать приговор в Верховном суде.
Ранее авиазавод обратился в суд, чтобы отсудить патент на самолет-амфибию у бывшего гендиректора.