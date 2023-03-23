Кто самый быстрый: Tele2 стала лидером по скорости интернета на родине Чехова

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
У оператора также зафиксированы минимальные доли обрывов голосовых соединений и высокий уровень разборчивости речи.
ФГУП «Главный радиочастотный центр» представил результаты исследования качества и доступности скоростного мобильного интернета в городе Таганроге, а также в Неклиновском районе. С 12 января по 28 февраля 2023 года технические специалисты центра провели масштабное исследование с помощью радиоизмерительного комплекса TEMS Automatic и SIM-карт четырех федеральных операторов связи, имеющих собственную инфраструктуру базовых станций в регионе. Маршрут движения охватывал Таганрог, Неклиновский район, а также участок федеральной трассы А-280.
Tele2 в процессе независимого тестирования показала лучшие результаты как по средней скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (более 10 Мбит/с), так и по средней скорости передачи данных от абонента (более 2,4 Мбит/с). Это означает, что оператор лидирует и по скорости загрузки данных из интернета, и по скорости отправки данных пользователем на серверы приложений.
Высокоскоростной мобильный интернет Tele2 позволяет клиентам, находящимся на исторической родине Антона Чехова, а также многих других деятелей культуры и искусства, совершать видеозвонки в хорошем качестве, смотреть фильмы онлайн и загружать объемные файлы. Город и его окрестности являются любимыми местами посещения многих ростовчан и гостей региона, поэтому для комфортного времяпровождения особенно важно высокое качество сервиса.
При оценке качества голосовой связи у оператора была зафиксирована минимальная доля неразборчивости речи во время звонков — всего 0,4%. Кроме того, Tele2 показала лучший результат по доле обрывов соединения − всего 0,3%, что практически в 2 раза меньше, чем у ближайшего конкурента.
Также специалисты радиочастотного центра провели исследования на протяжении всего участка Ростов-на-Дону — Таганрог (76 км) автомобильной трассы А-280. При оценке качества голосовой связи у Tele2 были зафиксированы лучшие результаты: у оператора минимальная доля неуспешных попыток установления голосового соединения, минимальная доля обрывов звонков и минимальная доля неразборчивости речи — всего по 0,5%. Все представленные показатели в 2-3 раза ниже, чем у ближайшего конкурента.
Помимо прочего, компания подтвердила свое лидерство по скорости загрузки данных из интернета (более 10,5 Мбит/с) на автомагистрали, что особенно важно для автомобилистов, пользующихся, например, онлайн-навигацией.
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