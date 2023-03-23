Кто самый быстрый: Tele2 стала лидером по скорости интернета на родине Чехова

Tele2 в процессе независимого тестирования показала лучшие результаты как по средней скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (более 10 Мбит/с), так и по средней скорости передачи данных от абонента (более 2,4 Мбит/с). Это означает, что оператор лидирует и по скорости загрузки данных из интернета, и по скорости отправки данных пользователем на серверы приложений.