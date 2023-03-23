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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе полузащитника «Порту»

23 марта 2023, 05:46
Хавбек «Порту» Марко Груйич может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сербские СМИ.

Отмечается, что на сербского футболиста также претендует «Милан». Представители обоих клубов уже контактировали с агентом игрока, но окончательное решение не принято.

Как отмечает источник, сам Груйич может отказаться от перехода в «МЮ» поскольку выступал за принципиальных соперников манкунианцев – «Ливерпуль».

В 30 матчах за «Порту» во всех турнирах полузащитник забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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