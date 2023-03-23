«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе полузащитника «Порту»

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сербские СМИ.
Отмечается, что на сербского футболиста также претендует «Милан». Представители обоих клубов уже контактировали с агентом игрока, но окончательное решение не принято.
Как отмечает источник, сам Груйич может отказаться от перехода в «МЮ» поскольку выступал за принципиальных соперников манкунианцев – «Ливерпуль».
В 30 матчах за «Порту» во всех турнирах полузащитник забил один гол и сделал одну результативную передачу.