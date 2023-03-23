Напомним, Донской инфекционный центр находится в Ростове на улице Виталия Ходоша, 15. Решение о его возведении приняли в июне 2020 года. В эксплуатацию центр планировали сдать еще летом 2021 года, однако строительство значительно затянулось. Первый этап сдали лишь в декабре 2021 года, второй и третий до сих пор находятся в работе. Ранее сам Минстрой подавал иск в суд в отношении подрядчика за срыв сроков работ.