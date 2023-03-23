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Минстрой Ростовской области задолжал 797 млн руб строителям инфекционной больницы

23 марта 2023, 08:26
Фото: rostov-gorod.ru
Минстрой Ростовской области должен 797 млн руб строителям инфекционной больницы
Подрядчик областной инфекционной больницы подал в суд на Минстрой Ростовской области, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Подрядная организация «Ростовгражданпроект», занимавшаяся строительством областной инфекционной больницы, подала иск в суд на Минстрой Ростовской области. Компания требует от чиновников заплатить 731,5 миллиона рублей долга за выполненные работы и 62,1 миллиона рублей пени.

Подрядчик заверяет, что выполнил свои обязательства по проекту в полном объеме, однако вознаграждение получил лишь за часть работ. Также «Ростовгражданпроект» указал, что в процессе строительства инфекционного центра Минстрой регулярно вносил правки в проектно-сметную документацию: добавлял новые виды работ, менял материалы и так далее.

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Предварительное заседание суда по делу назначено на 20 апреля.

Напомним, Донской инфекционный центр находится в Ростове на улице Виталия Ходоша, 15. Решение о его возведении приняли в июне 2020 года. В эксплуатацию центр планировали сдать еще летом 2021 года, однако строительство значительно затянулось. Первый этап сдали лишь в декабре 2021 года, второй и третий до сих пор находятся в работе. Ранее сам Минстрой подавал иск в суд в отношении подрядчика за срыв сроков работ.

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