Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Подрядная организация «Ростовгражданпроект», занимавшаяся строительством областной инфекционной больницы, подала иск в суд на Минстрой Ростовской области. Компания требует от чиновников заплатить 731,5 миллиона рублей долга за выполненные работы и 62,1 миллиона рублей пени.
Подрядчик заверяет, что выполнил свои обязательства по проекту в полном объеме, однако вознаграждение получил лишь за часть работ. Также «Ростовгражданпроект» указал, что в процессе строительства инфекционного центра Минстрой регулярно вносил правки в проектно-сметную документацию: добавлял новые виды работ, менял материалы и так далее.
Предварительное заседание суда по делу назначено на 20 апреля.
Напомним, Донской инфекционный центр находится в Ростове на улице Виталия Ходоша, 15. Решение о его возведении приняли в июне 2020 года. В эксплуатацию центр планировали сдать еще летом 2021 года, однако строительство значительно затянулось. Первый этап сдали лишь в декабре 2021 года, второй и третий до сих пор находятся в работе. Ранее сам Минстрой подавал иск в суд в отношении подрядчика за срыв сроков работ.