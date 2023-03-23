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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Минздрав начал проверку после скандала с Донским инфекционным центром

23 марта 2023, 06:45
Фото: rostov-gorod.ru
Минздрав начал проверку после скандала с Донским инфекционным центром
Специалисты Минздрава начали проверку в отношении Донского инфекционного центра из-за обращения дочери умершего пациента, пишут СМИ.

Ростовчанка рассказала 1Rnd, что больница якобы передали информацию об ее умершем отце, лечившемся в от коронавируса, в бюро ритуальных услуг. Женщина также считает, что от нее утаили настоящие обстоятельства смерти родственника. 

Издание пишет, что теперь этой темой заинтересовался российский Минздрав и поручил региональному министерству провести проверку всех доводов. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее мертвого мужчину на костылях нашли на Большой Садовой в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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