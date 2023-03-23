Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Ростовчанка рассказала 1Rnd, что больница якобы передали информацию об ее умершем отце, лечившемся в от коронавируса, в бюро ритуальных услуг. Женщина также считает, что от нее утаили настоящие обстоятельства смерти родственника.
Издание пишет, что теперь этой темой заинтересовался российский Минздрав и поручил региональному министерству провести проверку всех доводов. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее мертвого мужчину на костылях нашли на Большой Садовой в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.