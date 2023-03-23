Модульбанк поможет бизнесменам открыть пункты выдачи заказов

Как считают аналитики, растущая динамика рынка электронной коммерции и неравномерность развития пунктов выдачи покупок в различных регионах способствуют дальнейшему росту данного сегмента. Пик в этом направлении пока не достигнут. В числе главных факторов успеха - шаговая доступность пунктов выдачи, удобное месторасположение и транспортная доступность. Это необходимо в условиях роста числа заказов онлайн-покупок, когда потребители ценят оперативную и удобную доставку товаров.