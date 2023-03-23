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Модульбанк поможет бизнесменам открыть пункты выдачи заказов

23 марта 2023, 06:55
Фото: freepik.com
По данным экспертов, самовывоз товаров из пунктов выдачи становится все более популярным в разных регионах страны. Это способствует росту числа подобных пунктов и активному продвижению франшиз ПВЗ маркетплейсов.

Известные сети запускают новые пункты выдачи заказов, а предприниматели в регионах РФ, уже имеющие опыт в сфере онлайн-покупок, видят многообещающие перспективы для развития своего бизнеса. Согласно статистике, в ПВЗ получают товары приблизительно две трети клиентов онлайн-магазинов, сообщает newsnn.

Актуальный сервис для предпринимателей, запланировавших открытие ПВЗ, был запущен недавно Модульбанком. Он предоставляет услуги управления пунктами выдачи заказов при минимальном участии. Специалисты банка оказывают помощь в организации управления процессами и занимаются решением рутинных бизнес-задач. Помимо этого, выполняют аудит ПВЗ, оформляют помещение, подбирают и обучают персонал, контролируют и закупают расходники, ведут управленческий и бухгалтерский учет и отчетность, предоставляют юридическую поддержку.

Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, полезный сервис позволит предпринимателям уменьшить риски и увеличить рентабельность ПВЗ. При этом клиент сможет самостоятельно определять количество необходимых услуг. Банк сотрудничает с популярными маркетплейсами и курьерскими службами, например Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.

Как считают аналитики, растущая динамика рынка электронной коммерции и неравномерность развития пунктов выдачи покупок в различных регионах способствуют дальнейшему росту данного сегмента. Пик в этом направлении пока не достигнут. В числе главных факторов успеха - шаговая доступность пунктов выдачи, удобное месторасположение и транспортная доступность. Это необходимо в условиях роста числа заказов онлайн-покупок, когда потребители ценят оперативную и удобную доставку товаров.

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