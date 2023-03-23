Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Он сообщил о порядка пяти миллионах тонн пшеницы и 700 тысяч тонн подсолнечника на складах в регионе, что является рекордно высоким уровнем запасов за последнее время. Проблемы с логистикой и санкции мешают экспорту продукции, хотя в мире сохраняются проблемы с нехваткой продовольствия. В связи с этим власти области активно ищут способы продажи и переработки зерна, чтобы избежать перепроизводства.
Одним из главных приоритетов является переработка зерна, для чего проводятся переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в строительстве производственных предприятий в регионе.
В прошлом году Ростовская область экспортировала более 19 миллионов тонн сельхозпродукции на сумму более 7 миллиардов долларов, а план на текущий год — 5,5 миллиарда. По информации Donnews, Гончаров уверен, что цифры по итогам 2023 года будут как минимум не хуже прошлогодних.
Ранее стало известно, что зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей.