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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

На складах в Ростовской области скопилось более 5 млн тонн прошлогоднего урожая

23 марта 2023, 15:15
Фото: donland.ru
На складах в Ростовской области скопилось более 5 млн тонн прошлогоднего урожая
В Ростовской области на складах осталось большое количество урожая, собранного еще в прошлом году, сообщил первый замглавы региона Виктор Гончаров.

Он сообщил о порядка пяти миллионах тонн пшеницы и 700 тысяч тонн подсолнечника на складах в регионе, что является рекордно высоким уровнем запасов за последнее время. Проблемы с логистикой и санкции мешают экспорту продукции, хотя в мире сохраняются проблемы с нехваткой продовольствия. В связи с этим власти области активно ищут способы продажи и переработки зерна, чтобы избежать перепроизводства.

Одним из главных приоритетов является переработка зерна, для чего проводятся переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в строительстве производственных предприятий в регионе.

Зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей
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В прошлом году Ростовская область экспортировала более 19 миллионов тонн сельхозпродукции на сумму более 7 миллиардов долларов, а план на текущий год — 5,5 миллиарда. По информации Donnews, Гончаров уверен, что цифры по итогам 2023 года будут как минимум не хуже прошлогодних.

Ранее стало известно, что зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Зерно#Илья Протвинов
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