Он сообщил о порядка пяти миллионах тонн пшеницы и 700 тысяч тонн подсолнечника на складах в регионе, что является рекордно высоким уровнем запасов за последнее время. Проблемы с логистикой и санкции мешают экспорту продукции, хотя в мире сохраняются проблемы с нехваткой продовольствия. В связи с этим власти области активно ищут способы продажи и переработки зерна, чтобы избежать перепроизводства.