rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

На Украине раскрыли план наступления ВСУ в Донбассе в сторону Ростовской области

23 марта 2023, 12:16
Фото: 1MI
Главнокомандующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, что Киев якобы готовится к наступлению в Бахмуте, который находится примерно в 100 километрах от административной границы Ростовской области. За него сейчас идут серьезные бои.

Украинский военный считает, что на данном направлении вооруженные силы России выдыхаются, поэтому ВСУ, дескать, смогут переломить инициативу, пишет ИА «Новороссия».

«Мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — отметил военачальник.

Однако эксперты считают, что подобные рассуждения украинской стороны о возможном скором наступлении - не более чем попытка Киева взбодрить общественность и свои войска на фоне неудач по всему фронту. 

Ранее RostovGazeta писала, что военные строители до 1 апреля проложат водовод из Ростовской области в Донбасс.

Подпишитесь
Подвалы и кладовки: как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам
Сегодня, 10:48
В Ростове под строительство Западной хорды вырубят около 870 деревьев
Сегодня, 12:09
Пациенты с онкологией из новых регионов РФ стали массово приезжать в Ростов
Сегодня, 13:09
Депутат рассказала, как расстреливали собак на глазах у детей в Ростовской области
Сегодня, 13:18
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
Вчера, 12:36