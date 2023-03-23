На Украине раскрыли план наступления ВСУ в Донбассе в сторону Ростовской области

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Украинский военный считает, что на данном направлении вооруженные силы России выдыхаются, поэтому ВСУ, дескать, смогут переломить инициативу, пишет ИА «Новороссия».
«Мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — отметил военачальник.
Однако эксперты считают, что подобные рассуждения украинской стороны о возможном скором наступлении - не более чем попытка Киева взбодрить общественность и свои войска на фоне неудач по всему фронту.
Ранее RostovGazeta писала, что военные строители до 1 апреля проложат водовод из Ростовской области в Донбасс.