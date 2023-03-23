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Updated Сегодня, 05:03

Названы худшие клиники Ростова-на-Дону

23 марта 2023, 05:03
Фото: 1MI
Названы худшие клиники Ростова-на-Дону
Посетители медицинских клиник в Ростове-на-Дону активно оставляют в Интернете отзывы после обследований и лечения, давая понять, куда стоит обращаться, а какую организацию лучше обходить стороной. Какие клиники получили низкие оценки, в материале RostovGazeta.

Отзывы о «Декатмеде»

В сервисе «Яндекса» о расположенном на проспекте Ворошиловский медицинском центре «Декатмед» оставили всего шесть отзывов и поставили общую оценку 2,8 балла из 5 возможных. В частности, посетителям не понравились слишком маленькие помещения и узкие коридоры.

«Проходили обязательный медосмотр. В одном кабинете прием гинеколога и через ширму-простыню сидит человек и делает УЗИ — это треш. Пока мне делали УЗИ, узнала сколько у коллеги было абортов, родов и живет ли она половой жизнью», — говорится в одном из отзывов.

«Проходила в данном заведении медосмотр. Кабинеты маленькие, узкие коридоры. Кабинет гинеколога от кабинета УЗИ отделяет шторка», — сказано уже во втором отзыве. Еще один посетитель пожаловался, что в рабочее время ему никто не открыл дверь.

«Внимательные и компетентные врачи, вежливый персонал, получили свои заключения с анализами через четыре дня. Очередей нет, все быстро и хорошо», — рассказали довольные клиенты.

Отзывы о «Декатмеде»
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы об «Оптимеде» в Ростове

Эта клиника расположена на улице Серафимовича, она набрала 3,6 балла из максимальных пяти. Клиенты написали более 20 отзывов, некоторые из которых больше похожи на жалобы на сервис и отдельных специалистов.

«Описание диагнозов — 0. Ставятся по принципу — „Я художник, я так вижу“, — пишут расстроенные пациенты. У них появились претензии и к дисциплине внутри учреждения.

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«Безобразная организация, так как врачи приходят, когда хотят. Прождали специалистов полтора часа и даже после этого пришли не все. На вопрос о том, почему не предупредили, ответили, что вас слишком много», — говорится в отзывах.

«Заплати 1500 и жди неделями результаты. Работают плохо. За эти деньги должны порхать как пчелки», — возмущаются посетители.

«Делал несколько раз справки для бега и справку для получения прав. Все качественно и на высоком уровне», — отмечают довольные клиенты.

Отзывы об «Оптимеде» в Ростове
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы об «Артмеде» в Ростове

Работающая на улице Профсоюзной клиника «Артмед» получила 3,7 балла и в своих отзывах пациенты рассказали о том, что их не устроило в работе центра. В частности, у них появились претензии к персоналу и качеству их работы.

«Сервис ниже плинтуса. Ленивый персонал, который даже, когда к ним приходят с деньгами, лишнее движение не сделает», — заявляют ростовчане.

«Отвратительно место. Персонал некомпетентен, ничего не знают. Это и неудивительно, поэтому там и пациентов нет», — пишут разгневанные пользователи.

«Приятная обстановка, приветливый персонал. Осталась довольна», — отмечает довольная клиентка.

Отзывы об «Артмеде» в Ростове
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о клинике «Магнолия» в Ростове

Медицинский центр «Магнолия», среди профилей которого указаны гинекология, косметология, маммология и неврология, набрал 3,8 балла из 5, а также 10 отзывов от клиентов. Причем все они оказались положительными, несмотря на довольно низкую оценку пользователей.

«Хорошая клиника, проблема только c парковкой», — написал один из пациентов.

«Все очень понравилось, отзывчивый вежливый персонал, грамотные врачи, современное оборудование. А также красивый интерьер и удобное расположение», — заявили клиенты.

Отзывы о клинике «Магнолия» в Ростове
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о «Юг-клинике» в Ростове

Эта клиника расположена на Буденновском проспекте и совмещает в себе наркологию, стоматологию, гинекологию, психиатрию и терапию. У этого центра итоговый балл оказался 3,4, о нем оставили более 10 отзывов.

«Ужасно неквалифицированный персонал, вопрос со здоровьем не смогли закрыть. Они обещали одно, а сделали все наоборот — переделывать свою работу отказались, деньги не вернули. Крайне не рекомендую эту контору», — говорится в отзыве.

Отзывы о «Юг-клинике» в Ростове
Фото: Клиника «Юг-клиника» / Яндекс.Карты
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«Не рекомендую эту клинику, так как кодировали на 3 года, а запой через полгода произошел. А деньги немалые заплатили», — пишет разочарованный клиент.

«Вызвал бригаду на дом, чтобы прокапали от пьянки. Так ребята начали с меня деньги тянуть. Капельницу поставили, а вот эффекта ноль. Никому не посоветую данную клинику», — заявил один из пациентов.

«Обращался в эту клинику. Все супер, молодцы ребята — так держать. Сразу видно специалисты своего дела», — считают довольные ростовчане.

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