Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
В сервисе «Яндекса» о расположенном на проспекте Ворошиловский медицинском центре «Декатмед» оставили всего шесть отзывов и поставили общую оценку 2,8 балла из 5 возможных. В частности, посетителям не понравились слишком маленькие помещения и узкие коридоры.
«Проходили обязательный медосмотр. В одном кабинете прием гинеколога и через ширму-простыню сидит человек и делает УЗИ — это треш. Пока мне делали УЗИ, узнала сколько у коллеги было абортов, родов и живет ли она половой жизнью», — говорится в одном из отзывов.
«Проходила в данном заведении медосмотр. Кабинеты маленькие, узкие коридоры. Кабинет гинеколога от кабинета УЗИ отделяет шторка», — сказано уже во втором отзыве. Еще один посетитель пожаловался, что в рабочее время ему никто не открыл дверь.
«Внимательные и компетентные врачи, вежливый персонал, получили свои заключения с анализами через четыре дня. Очередей нет, все быстро и хорошо», — рассказали довольные клиенты.
Эта клиника расположена на улице Серафимовича, она набрала 3,6 балла из максимальных пяти. Клиенты написали более 20 отзывов, некоторые из которых больше похожи на жалобы на сервис и отдельных специалистов.
«Описание диагнозов — 0. Ставятся по принципу — „Я художник, я так вижу“, — пишут расстроенные пациенты. У них появились претензии и к дисциплине внутри учреждения.
«Безобразная организация, так как врачи приходят, когда хотят. Прождали специалистов полтора часа и даже после этого пришли не все. На вопрос о том, почему не предупредили, ответили, что вас слишком много», — говорится в отзывах.
«Заплати 1500 и жди неделями результаты. Работают плохо. За эти деньги должны порхать как пчелки», — возмущаются посетители.
«Делал несколько раз справки для бега и справку для получения прав. Все качественно и на высоком уровне», — отмечают довольные клиенты.
Работающая на улице Профсоюзной клиника «Артмед» получила 3,7 балла и в своих отзывах пациенты рассказали о том, что их не устроило в работе центра. В частности, у них появились претензии к персоналу и качеству их работы.
«Сервис ниже плинтуса. Ленивый персонал, который даже, когда к ним приходят с деньгами, лишнее движение не сделает», — заявляют ростовчане.
«Отвратительно место. Персонал некомпетентен, ничего не знают. Это и неудивительно, поэтому там и пациентов нет», — пишут разгневанные пользователи.
«Приятная обстановка, приветливый персонал. Осталась довольна», — отмечает довольная клиентка.
Медицинский центр «Магнолия», среди профилей которого указаны гинекология, косметология, маммология и неврология, набрал 3,8 балла из 5, а также 10 отзывов от клиентов. Причем все они оказались положительными, несмотря на довольно низкую оценку пользователей.
«Хорошая клиника, проблема только c парковкой», — написал один из пациентов.
«Все очень понравилось, отзывчивый вежливый персонал, грамотные врачи, современное оборудование. А также красивый интерьер и удобное расположение», — заявили клиенты.
Эта клиника расположена на Буденновском проспекте и совмещает в себе наркологию, стоматологию, гинекологию, психиатрию и терапию. У этого центра итоговый балл оказался 3,4, о нем оставили более 10 отзывов.
«Ужасно неквалифицированный персонал, вопрос со здоровьем не смогли закрыть. Они обещали одно, а сделали все наоборот — переделывать свою работу отказались, деньги не вернули. Крайне не рекомендую эту контору», — говорится в отзыве.
«Не рекомендую эту клинику, так как кодировали на 3 года, а запой через полгода произошел. А деньги немалые заплатили», — пишет разочарованный клиент.
«Вызвал бригаду на дом, чтобы прокапали от пьянки. Так ребята начали с меня деньги тянуть. Капельницу поставили, а вот эффекта ноль. Никому не посоветую данную клинику», — заявил один из пациентов.
«Обращался в эту клинику. Все супер, молодцы ребята — так держать. Сразу видно специалисты своего дела», — считают довольные ростовчане.