Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Конкурсный управляющий ФК «Тамбов» Константин Жильцов подал в суд заявлении о признании недействительной сделки по переходу защитника Максима Осипенко в «Ростов». По информации «РБ Бизнес», истец хочет не только признать недействительным трансфер игрока, но и взыскать с «желто-синих» восемь миллионов рублей.
В самом «Ростове» исковое заявление пока никак не прокомментировали.
Сам Осипенко в команде Валерия Карпина показывает себя весьма успешно. Его пенальти принесли победу «Ростову» в двух крайних матчах Российской Премьер-Лиги.