Конкурсный управляющий ФК «Тамбов» Константин Жильцов подал в суд заявлении о признании недействительной сделки по переходу защитника Максима Осипенко в «Ростов». По информации «РБ Бизнес», истец хочет не только признать недействительным трансфер игрока, но и взыскать с «желто-синих» восемь миллионов рублей.