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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Разорившийся футбольный клуб требует 8 млн за одного из главных игроков «Ростова»

23 марта 2023, 09:02
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Тамбов» считает незаконным переход Максима Осипенко в «Ростов»
Управляющий ФК «Тамбов» требует от «Ростова» восемь миллионов рублей компенсации за переход защитника Максима Осипенко, пишут СМИ.

Конкурсный управляющий ФК «Тамбов» Константин Жильцов подал в суд заявлении о признании недействительной сделки по переходу защитника Максима Осипенко в «Ростов». По информации «РБ Бизнес», истец хочет не только признать недействительным трансфер игрока, но и взыскать с «желто-синих» восемь миллионов рублей.

Пенальти Осипенко принесло победу ФК «Ростов» в матче РПЛ с «Химками»
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В самом «Ростове» исковое заявление пока никак не прокомментировали.

Сам Осипенко в команде Валерия Карпина показывает себя весьма успешно. Его пенальти принесли победу «Ростову» в двух крайних матчах Российской Премьер-Лиги.

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