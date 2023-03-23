Основанием для этого они считают обсуждение незаполненных в соответствии с требованиями представлений, поданных организациями. Якобы эти «представления» сделаны, как под копирку, и на них отсутствует резолюция главы города Батайска. А одна из характеристик у всех организаций, мол, подписана одним и тем же местным чиновником.