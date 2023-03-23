Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Собеседник напоминает, как в 2021 году в батайском детском саду массово отравились дети. Тогда при проверке блюда были обнаружены бактерии сальмонеллы. Однако позже Управление образования Батайска обратилось в суд с иском о защите деловой репутации к родителям пострадавших детей.
«Мамочки тогда обратились за помощью к нам. Решение суда было вынесено в их пользу. А после этого, как я понял, начальнику управления образования в Батайске, сверху порекомендовали покинуть свой пост», — сообщает Павел Сагайда.
Однако, по мнению правозащитника, Людмила Берлим в Батайске является якобы неким «серым кардиналом». Тихо уйти, по его словам, она не захотела, решив стать "Почетным гражданином города".
Напомним, что звание «Почетного гражданина» является пожизненным и дает ряд льгот. В их числе — освобождение от оплаты коммунальных услуг и медицинское страхование за счет местного бюджета.
«В конце августа 2022 года она собрала конференцию. А уже в начале сентября, будто по команде, четыре организации написали представление о присуждении ей звания почетного гражданина», — отмечает правозащитник.
По словам собеседника, инициаторами для присуждения звания выступили строительные компании, работающие на подрядах.
«Чиновники обеспечили прохождение по вручению ей звания. Конечно же, были и представители депутатского корпуса. Ведь Людмила Ивановна — известный человек в избирательном процессе в Батайске», — убежден Павел Сагайда.
Общественники требуют признать незаконным решение батайской Гордумы о присвоении статуса «Почетный гражданин города Батайска» Людмиле Берлим.
Основанием для этого они считают обсуждение незаполненных в соответствии с требованиями представлений, поданных организациями. Якобы эти «представления» сделаны, как под копирку, и на них отсутствует резолюция главы города Батайска. А одна из характеристик у всех организаций, мол, подписана одним и тем же местным чиновником.
Пытаясь разобраться в ситуации, редакция RostovGazeta направила официальный запрос в батайскую городскую Думу. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский депутат предложил награждать коррупционеров Ростовской области званием «Заслуженный».