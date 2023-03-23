Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
С начала года более 50 онкобольных из новых регионов лечились в стационаре учреждения, а еще 90 пациентов обратились за консультацией и диагностикой.
Люди обращаются в центр, как самостоятельно, так и по направлению медицинских учреждений. В целом поток онкобольных из новых регионов России увеличивается.
«Чаще обращаются жители ДНР и ЛНР, реже — Запорожской и Херсонской областей», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию онкоцентра.
Ранее интернет-аптеки продавали в Ростовской области опасные препараты от рака и гепатита.