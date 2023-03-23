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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Пациенты с онкологией из новых регионов РФ стали массово приезжать в Ростов

23 марта 2023, 13:09
Фото: 1MI
Онкоцентр в Ростове-на-Дону заявил о росте числа пациентов из новых регионов РФ
В Ростове-на-Дону увеличилось количеств онкобольных, которые приезжают из новых регионов страны, сообщает Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.

С начала года более 50 онкобольных из новых регионов лечились в стационаре учреждения, а еще 90 пациентов обратились за консультацией и диагностикой.

Люди обращаются в центр, как самостоятельно, так и по направлению медицинских учреждений. В целом поток онкобольных из новых регионов России увеличивается.

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«Чаще обращаются жители ДНР и ЛНР, реже — Запорожской и Херсонской областей», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию онкоцентра.

Ранее интернет-аптеки продавали в Ростовской области опасные препараты от рака и гепатита.

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