Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Долгое время данные были недоступны, а активисты получали лишь отписки. Однако не так давно появился огромный перечень объектов, способный укрыть, как утверждается, более 2,7 млн человек. Корреспондент Rostovgazeta прошелся по ним, и оценил, в каком они состоянии.
Ранее RostovGazeta уже сообщала о длинном списке городских подвалов, которым отведена роль укрытий при чрезвычайных ситуациях. Согласно официальным данным, их количество составляет 1801 единицу, и практически за каждое из них отвечает то или иное коммунальное управление. В документе вместимость практически каждого из подвалов колеблется от 500 до полутора тысяч человек. Однако есть и такие, где может укрыться и несколько тысяч.
Большим количеством подвальных помещений отличаются заводские районы. Сейчас заводов уже нет, но подвалы хрущевок, построенных более чем полвека назад, по мнению чиновников и служб, способны сохранить жизни сотням тысяч горожан.
Раньше все заводы имели свои собственные убежища, соответствующие ГОСТам, начиная от бетонных перекрытий и заканчивая воздуховодами и запасами питьевой воды. Однако в непростые девяностые заводы исчезли, а вместе с ними пропали и убежища. Скажем, на том же «Электроаппарате», от завода уже не осталось ровным счетом ничего, кроме площадки, которую недавно отдали под очередную застройку. То же самое можно сказать и о «Горизонте», за десятилетия превратившегося из большого производственного комплекса в торговый центр.
Как правило подвалу многоквартирного дома отводится роль технического этажа. Чаще всего это касается хрущевок и старого фонда, так в новостройках подвалы представляют собой действительно капитальные сооружения. Но речь не о новых домах.
В подвалах старого фонда размещаются инженерные сети и другие коммуникации, поддерживающие работу инфраструктуры дома. Сюда можно отнести и водоотведение, водоснабжение, отток бытовых стоков и так далее. Так же здесь расположены общедомовые приборы учета.
В последнее время в полуподвальных помещениях старого фонда, свободных от инженерных сетей, все чаще размещаются коммунальные службы, а вот использование этих объектов в роли бомбоубежищ — ранее не планировалось. Ведь к подобного рода укрытиям есть также свои требования.
Например, согласно своду правил о защитных сооружениях гражданской обороны, укрытием может считаться сооружение, способное обеспечить защиту людей от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
«Основные конструкции (стены, перекрытия, колонны) должны быть несгораемыми и достаточно прочными; помещения должны быть полностью заглубленными в грунт и находиться на таких участках местности, которые не могут затапливаться аварийными, ливневыми и грунтовыми водами (низ перекрытия подвалов должен возвышаться над планировочной отметкой поверхности земли не более чем на 0,8 м); площадь, свободная от оборудования, и высота помещений должны соответствовать требованиям СП 88.13 330.2011; вблизи помещений не должно быть крупных резервуаров с АХОВ, водопроводных и канализационных магистралей; вблизи укрытий не должны проходить транзитные коммуникации (трубопроводы отопления, водоснабжения, сжатого воздуха, вентиляции, газо- и паропроводы, электрокабели) или размещаться горизонтальные участки канализационных систем; технологический процесс, протекающий в подвальных помещениях, намеченных для приспособления под усиленные укрытия, в мирное время должен допускать возможность усиления ограждающих конструкций по прочности; пути подхода к укрытию в подвальном помещении должны быть по возможности свободны от висящих декоративных предметов и сгораемых или сильно дымящих материалов; подвалы (подвальные помещения) должны быть расположены на участках III категории пожароопасности и в пожаробезопасных зонах; расположение в зданиях, являющихся местами постоянного пребывания лиц, подлежащих укрытию».
К сожалению, далеко не все подвалы наших пятиэтажек соответствуют вышеперечисленным требованиям.
Журналист Rostovgazeta прогулялся по подвалам заводских районов Ростова и увидел, что реальная картина в корне отличается от действительности. Часть подвалов занимают коммунальные службы, там проведен мало-мальский ремонт и есть хоть какие-то коммуникации. Однако другую часть подвалов жители используют под кладовки, их состояние оставляет желать лучшего. И дело не в том, что они недостаточно углублены или имеют не такие уж прочные стены, а дело в самих домах, которые сами нередко находятся в плачевном состоянии.
Возьмем, к примеру, несколько домов по улице Нариманова с литером 72, дробь не указана. Согласно документу об укрытиях, в них может спрятаться около шести тысяч человек. Корреспондент издания спустился в один из них, и оказалось, что здесь с трудом поместится человек 200, причем подобная ситуация складывается во всех прилегающих пятиэтажках.
Так, дом по адресу 72/3 и вовсе внесен в реестр аварийных и определенных под снос еще до 2020 года. Остается только надеяться, что внося в список укрытий несколько домов с адресом Нариманова, 72, власти не брали в расчет эту многострадальную пятиэтажку.
Не менее интересна история и другого дома по соседству, расположенного по адресу проспект Михаила Нагибина, 51/82. Этот дом не попал в список укрытий, однако жители района знают, что этот невысокий трехэтажный двухподъездный дом ранее располагал в свое время бомбоубежищем. Где были предусмотрены и воздуховодные системы, и лежаки, а также толстенные металлические двери на кремальерном затворе. Однако с перестройкой вначале с бомбоубежища исчезли двери, далее и саму его площадь постепенно заставили и превратили в обычный подвал.
Толщина стен никуда не исчезла, но самого бункера уже нет. Во время визита в этот дом наш корреспондент узнал от его жильцов, что им якобы раздали предписания, где так же говорится об аварийности дома и его скорой ликвидации.
Раньше жители рабочих кварталов могли спрятаться в заводских убежищах, но как было сказано ранее, уже ни заводов, ни убежищ.