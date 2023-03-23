«Основные конструкции (стены, перекрытия, колонны) должны быть несгораемыми и достаточно прочными; помещения должны быть полностью заглубленными в грунт и находиться на таких участках местности, которые не могут затапливаться аварийными, ливневыми и грунтовыми водами (низ перекрытия подвалов должен возвышаться над планировочной отметкой поверхности земли не более чем на 0,8 м); площадь, свободная от оборудования, и высота помещений должны соответствовать требованиям СП 88.13 330.2011; вблизи помещений не должно быть крупных резервуаров с АХОВ, водопроводных и канализационных магистралей; вблизи укрытий не должны проходить транзитные коммуникации (трубопроводы отопления, водоснабжения, сжатого воздуха, вентиляции, газо- и паропроводы, электрокабели) или размещаться горизонтальные участки канализационных систем; технологический процесс, протекающий в подвальных помещениях, намеченных для приспособления под усиленные укрытия, в мирное время должен допускать возможность усиления ограждающих конструкций по прочности; пути подхода к укрытию в подвальном помещении должны быть по возможности свободны от висящих декоративных предметов и сгораемых или сильно дымящих материалов; подвалы (подвальные помещения) должны быть расположены на участках III категории пожароопасности и в пожаробезопасных зонах; расположение в зданиях, являющихся местами постоянного пребывания лиц, подлежащих укрытию».