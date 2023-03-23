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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Политолог Михайлов рассказал, почему жители Таганрога недовольны мэром Солонициным

23 марта 2023, 14:11
Фото: donland.ru
Политолог Михайлов рассказал, почему жители Таганрога недовольны мэром Солонициным
Желание жителей Таганрога сменить градоначальника не удивляет, в городе накопилось слишком много проблем, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что на заседании комиссии по ЖКХ Гордумы Таганрога был поднят вопрос об отставке сити-менеджера Михаила Солоницина. Этот вопрос детально решено обсудить на следующем заседании комиссии. И такое решение, по словам политолога, принято не случайно.

Спикер подчеркивает, что Таганрог плохо убирается. В городе много ям и никакого контроля за этим нет. Много аварий в секторе ЖКХ. А бизнесмены жалуются на то, что любые их просьбы администрация отвергает.

Гордума Таганрога примет решение об отставке сити-менеджера Михаила Солоницина
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«На федеральном уровне заявили, что Таганрог будет меняться. Он действительно меняется, но только в том аспекте, где участвует Совет Федерации. Сам же город ничего не предлагает жителям, накапливая существующие проблемы», — отмечает Евгений Михайлов.

Эксперт добавляет, что в социальных сетях местные жители уже самым грубым русским языком открыто пишут обо всем, что происходит.

Фото: donland.ru

«Очень много реального компромата выкладывается и в отношении тех, кто работает в окружении мэра. И на это следует обратить внимание правоохранительным органам. О каком доверии к сити-менеджеру можно говорить? Вокруг него должны быть люди, которые справляются с задачами. Ведь именно хорошие чиновники „делают лицо“ мэру. А в Таганроге таких чиновников я не вижу», — резюмирует политолог.

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