«Очень много реального компромата выкладывается и в отношении тех, кто работает в окружении мэра. И на это следует обратить внимание правоохранительным органам. О каком доверии к сити-менеджеру можно говорить? Вокруг него должны быть люди, которые справляются с задачами. Ведь именно хорошие чиновники „делают лицо“ мэру. А в Таганроге таких чиновников я не вижу», — резюмирует политолог.