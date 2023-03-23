Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В апреле в Ростовской области начнется прививочная кампания против кори. Муниципальных чиновников и врачей обязали выявлять тех, кто не делал прививку против опасного заболевания. Особое внимание просят уделить трудовым мигрантам и беженцам.
Больницы и районные администрации должны сами определить, сколько вакцины им потребуется. Эти данные передадут в правительство для закупки вакцин.
Роспотребнадзор также просит информировать население о необходимости прививок.
Напомним, в этом году в Ростовской области впервые за два года выявили троих заболевших корью.