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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Прививать от кори начнут в Ростовской области в апреле

23 марта 2023, 10:29
Фото: 1MI
Прививать от кори начнут в Ростовской области
В Ростовской области стартует прививочная кампания от кори, сообщили в Роспотребнадзоре.

В апреле в Ростовской области начнется прививочная кампания против кори. Муниципальных чиновников и врачей обязали выявлять тех, кто не делал прививку против опасного заболевания. Особое внимание просят уделить трудовым мигрантам и беженцам.

Больницы и районные администрации должны сами определить, сколько вакцины им потребуется. Эти данные передадут в правительство для закупки вакцин.

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Роспотребнадзор также просит информировать население о необходимости прививок.

Напомним, в этом году в Ростовской области впервые за два года выявили троих заболевших корью.

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#Алина Заярная#Здоровье#Здоровье и красота#Новости#Ростовская область
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