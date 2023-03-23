Хабазока вспомнил помощь России в техническом и медицинском направлениях, а также ее позицию по зерновой сделке. По словам профессора, для Москвы, в первую очередь, важно, чтобы небогатые африканские страны не страдали от голода. Проблема недостатка в еде, как передает слова Хабазока «Южная служба новостей», появилась именно из-за колониальной политики европейских стран.