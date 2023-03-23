Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Доктор Коппербелтского университета в Замбии Лубинда Хабазока, выступая перед студентами в Ростове, заявил, что западные страны на протяжении всей истории использовали Африку как сырьевой придаток, а также проводили жуткую политику колониализма. Вместе с тем Россия, а до нее СССР, наоборот, рассматривали Африку как равного партнера.
Хабазока вспомнил помощь России в техническом и медицинском направлениях, а также ее позицию по зерновой сделке. По словам профессора, для Москвы, в первую очередь, важно, чтобы небогатые африканские страны не страдали от голода. Проблема недостатка в еде, как передает слова Хабазока «Южная служба новостей», появилась именно из-за колониальной политики европейских стран.
Сейчас ситуация не сильно изменилась. США и страны Европы используют проблемы африканцев, чтобы сделать их зависимыми. Приоритетом для них является не благополучие африканцев, а их ресурсы.
Ранее сообщалось, что Ростовская область будет расширять партнерство с десятками стран СНГ, Африки и Азии.