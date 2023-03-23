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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Ресторан строится в Суворовском

23 марта 2023, 07:19
Фото: ЖК Суворовский
Это будет первое в жилом районе предприятие небыстрого питания.

Двухэтажное здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров расположится в спортивно-парковом комплексе «Чадр» на берегу живописного озера с фонтаном. Одноименный с комплексом ресторан рассчитан на 50 посадочных мест, будет располагать всей необходимой производственной базой.

Предприятие общепита является частью общего плана по созданию спортивно-паркового комплекса Чадр. Напомним, на площади в почти 12 га предусматривается размещение спортивных и рекреационных объектов, прогулочной зоны. Многое из этого уже реализовано, обустроены прогулочные зоны вдоль каскада из трёх озёр. Построен торговый центр, напротив него достраивается многоуровневая парковка. В разгаре строительство многофункционального крытого спортивного манежа, который планируется сдать в III квартале этого года. На противоположном берегу системы трёх озер будет расположен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, начать его возведение предполагается в IV квартале 2023 г.

 

#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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