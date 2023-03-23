Ресторан строится в Суворовском

Предприятие общепита является частью общего плана по созданию спортивно-паркового комплекса Чадр. Напомним, на площади в почти 12 га предусматривается размещение спортивных и рекреационных объектов, прогулочной зоны. Многое из этого уже реализовано, обустроены прогулочные зоны вдоль каскада из трёх озёр. Построен торговый центр, напротив него достраивается многоуровневая парковка. В разгаре строительство многофункционального крытого спортивного манежа, который планируется сдать в III квартале этого года. На противоположном берегу системы трёх озер будет расположен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, начать его возведение предполагается в IV квартале 2023 г.