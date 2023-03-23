Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай на днях вернулся из зоны СВО. Он рассказал, что на украинских радиостанциях постоянно говорят о ближайшем контрнаступлении ВСУ.
Бородай считает, что если не само контрнаступление, то его попытка, точно будут. Наступление необходимо украинцам и с политической, и с военно-экономической точки зрения, так как без него режиму Зеленского перестанут поставлять оружие и деньги.
«Поэтому они, я думаю, соберут сейчас свои последние силы, буквально последние, скопят существенный ударный кулак или, скорей всего, ударные кулаки, их, наверное, будет не один, а два или более. И действительно попробуют провести контрнасуп в разных местах», — заключил Бородай.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай заявил, что человеческие ресурсы Киева иссякают.