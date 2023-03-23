«Поэтому они, я думаю, соберут сейчас свои последние силы, буквально последние, скопят существенный ударный кулак или, скорей всего, ударные кулаки, их, наверное, будет не один, а два или более. И действительно попробуют провести контрнасуп в разных местах», — заключил Бородай.