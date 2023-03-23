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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Ростовский депутат Бородай предупредил о попытке контрнаступления со стороны ВСУ

23 марта 2023, 11:29
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил о попытке контрнаступления со стороны ВСУ
ВСУ собирает свои силы для контранаступления, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай на днях вернулся из зоны СВО. Он рассказал, что на украинских радиостанциях постоянно говорят о ближайшем контрнаступлении ВСУ.

Бородай считает, что если не само контрнаступление, то его попытка, точно будут. Наступление необходимо украинцам и с политической, и с военно-экономической точки зрения, так как без него режиму Зеленского перестанут поставлять оружие и деньги.

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«Поэтому они, я думаю, соберут сейчас свои последние силы, буквально последние, скопят существенный ударный кулак или, скорей всего, ударные кулаки, их, наверное, будет не один, а два или более. И действительно попробуют провести контрнасуп в разных местах», — заключил Бородай.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай заявил, что человеческие ресурсы Киева иссякают.

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