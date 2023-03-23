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Published Сегодня, 17:27

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Updated Сегодня, 17:29

Ростовскому госпиталю внесли представление из-за проблем со справками бойцов СВО

23 марта 2023, 17:27
Фото: function.mil.ru
Ростовскому госпиталю внесли представление из-за проблем со справками бойцов СВО
Военному госпиталю в Ростове-на-Дону внесли представление из-за несвоевременной выдачи справок военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации, об этом сообщил портал ТАСС.

Военная прокуратура ЮВО внесла представление после того, как военнослужащие не смогли получить единовременные выплаты из-за задержки направления необходимых документов в воинские части, об этом рассказал врио военного прокурора ЦВО Константин Ольховатенко.

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Напомним, в середине февраля депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что к нему регулярно поступали жалобы на ростовский военный госпиталь от участников СВО и их семей.

И сейчас, когда удалось установить, что указанные военные действительно проходили лечение в ФГКУ «1 062-й военный клинический госпиталь» Минобороны России в Ростове-на-Дону военным удалось получить обещанные выплаты по три миллиона рублей, а самому госпиталю внесли представление.

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