Ростовскому госпиталю внесли представление из-за проблем со справками бойцов СВО

И сейчас, когда удалось установить, что указанные военные действительно проходили лечение в ФГКУ «1 062-й военный клинический госпиталь» Минобороны России в Ростове-на-Дону военным удалось получить обещанные выплаты по три миллиона рублей, а самому госпиталю внесли представление.