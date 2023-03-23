Ростовскому госпиталю внесли представление из-за проблем со справками бойцов СВО

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Военная прокуратура ЮВО внесла представление после того, как военнослужащие не смогли получить единовременные выплаты из-за задержки направления необходимых документов в воинские части, об этом рассказал врио военного прокурора ЦВО Константин Ольховатенко.
Напомним, в середине февраля депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что к нему регулярно поступали жалобы на ростовский военный госпиталь от участников СВО и их семей.
И сейчас, когда удалось установить, что указанные военные действительно проходили лечение в ФГКУ «1 062-й военный клинический госпиталь» Минобороны России в Ростове-на-Дону военным удалось получить обещанные выплаты по три миллиона рублей, а самому госпиталю внесли представление.