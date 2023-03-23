«Источником поступления хозяйственно-бытовых вод в балку являются канализационные сети АО „Ростоводоканал“. В настоящее время сотрудники организации устранили место утечки», — поделились выводами специалисты Минприроды, добавив, что направили информацию о своих наблюдениях и произошедшем в Росприроднадзор. Администрации Первомайского района рекомендовали принять коллектор в муниципальную собственность.