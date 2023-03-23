Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В ведомстве сообщили, что некоторое время назад им поступило сообщение о загрязнении балки Кобяковской на территории Первомайского района Ростова.
Специалисты ведомства провели обследование балки, благодаря чему выявили факт сброса сточных вод из городской ливневой канализации. Вместе с этим, сообщается, что источник загрязнения эксперты не нашли.
Однако на следующий день специалисты обследовали загрязненный участок с сотрудниками администрации Ростова и АО «Ростовводоканал» и использовали органический краситель «Уранин А», который позволил найти источник благодаря окрасившейся воде в ливневом коллекторе переулка Древесного.
«Источником поступления хозяйственно-бытовых вод в балку являются канализационные сети АО „Ростоводоканал“. В настоящее время сотрудники организации устранили место утечки», — поделились выводами специалисты Минприроды, добавив, что направили информацию о своих наблюдениях и произошедшем в Росприроднадзор. Администрации Первомайского района рекомендовали принять коллектор в муниципальную собственность.
Ранее в Каменске-Шахтинском главный санврач заявила, что зеленая вода с серой накипью в городской системе водоснабжения является полностью безопасной.