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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки назвали «Ростовводоканал»

23 марта 2023, 11:35
Фото: Ростовводоканал
В Ростове обнаружили источник загрязнения и зловония Кобяковской балки в Первомайском районе, об этом рассказали в пресс-службе Минприроды Ростовской области.

В ведомстве сообщили, что некоторое время назад им поступило сообщение о загрязнении балки Кобяковской на территории Первомайского района Ростова.

Специалисты ведомства провели обследование балки, благодаря чему выявили факт сброса сточных вод из городской ливневой канализации. Вместе с этим, сообщается, что источник загрязнения эксперты не нашли.

Фото: Минприродыро.рф
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Однако на следующий день специалисты обследовали загрязненный участок с сотрудниками администрации Ростова и АО «Ростовводоканал» и использовали органический краситель «Уранин А», который позволил найти источник благодаря окрасившейся воде в ливневом коллекторе переулка Древесного.

«Источником поступления хозяйственно-бытовых вод в балку являются канализационные сети АО „Ростоводоканал“. В настоящее время сотрудники организации устранили место утечки», — поделились выводами специалисты Минприроды, добавив, что направили информацию о своих наблюдениях и произошедшем в Росприроднадзор. Администрации Первомайского района рекомендовали принять коллектор в муниципальную собственность.

Ранее в Каменске-Шахтинском главный санврач заявила, что зеленая вода с серой накипью в городской системе водоснабжения является полностью безопасной.

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