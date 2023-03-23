С дальним прицелом: «Ростелеком» - в числе активных спонсоров ростовского IT-форума

По заданию «Ростелекома» участники хакатона проработали одно из «узких мест», в частности, внесли свои предложения по модернизации интерфейса для пошагового отслеживания заявок на подключение клиентов. В настоящий момент этот процесс в компании из-за большого массива данных недостаточно оперативен. После того, как усилия победившей команды помогут усовершенствовать этот процесс, эффективность отслеживания заявок повысится, а подключение абонентов будет происходить гораздо быстрее. Как считают эксперты «Ростелекома», в итоге на порядок поднимется уровень качества обслуживания клиентов, а линейные менеджеры получат удобный инструмент для отслеживания заявок.