С дальним прицелом: «Ростелеком» - в числе активных спонсоров ростовского IT-форума

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Конкурс IT-талантов состоялся на площадке Донского государственного технологического университета (ДГТУ). Померяться силами в интеллектуальном состязании изъявили желание компании, образовательные учреждения и перспективные специалисты этой быстроразвивающейся отрасли. Предлагая участникам конкурса свой кейс «Жизнь заявки», эксперты «Ростелекома» преследовали свою цель – усовершенствовать данную позицию в своей работе. В результате лучше всего с поставленной задачей справилась команда «КБ HOUSE» во главе с капитаном Игорем Могилко. После некоторой доработки «конкурсный» вариант приложения найдет свое применение в решении бизнес-задач национального цифрового провайдера.
По заданию «Ростелекома» участники хакатона проработали одно из «узких мест», в частности, внесли свои предложения по модернизации интерфейса для пошагового отслеживания заявок на подключение клиентов. В настоящий момент этот процесс в компании из-за большого массива данных недостаточно оперативен. После того, как усилия победившей команды помогут усовершенствовать этот процесс, эффективность отслеживания заявок повысится, а подключение абонентов будет происходить гораздо быстрее. Как считают эксперты «Ростелекома», в итоге на порядок поднимется уровень качества обслуживания клиентов, а линейные менеджеры получат удобный инструмент для отслеживания заявок.
- Наш хакатон дает возможность молодым ребятам продемонстрировать таланты и раскрыть свой потенциал, попробовав силы на кейсах десяти топовых отечественных предприятий. В этом году общий призовой фонд составил 650 тысяч рублей. При этом сильнейшие участники смогут пройти стажировку в ведущих ИТ-компаниях Ростова, а лучшие из них получат предложения о трудоустройстве сразу по завершению форума, - прокомментировал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Как отметило жюри форума, нынешний весенний хакатон объединил под крышей ДГТУ рекордное количество участников за все время проведения подобных форумов в вузе – около 500 человек — старшеклассников, студентов и начинающих программистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Нижегородской и Ростовской областей. Такой интерес говорит о большой востребованности проекта.
- Российский бизнес сейчас сильно нуждается в свежих идеях и необычных подходах в решении повседневных задач. Поэтому мы на регулярной основе поддерживаем хакатоны. Особенность этих форумов в том, что на них ребята трудятся над теми практическими задачами, которые для них сформулировали заказчики. Нынешний конкурс ИТ-талантов — прекрасная возможность для ребят проявить себя, научиться работать в команде и получить ценный опыт, - отметил вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.
Информацию о социальных проектах национального цифрового провайдера можно получить на официальном сайте компании.
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