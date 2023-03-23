«Сейчас у нас из строя вышли две беговые дорожки из семи. Мы просто не можем их починить, потому что они импортные, по гарантии ремонт уже невозможен, а нужных деталей на них нет. Купить новые тоже проблема — их либо нет в наличии, либо продавцы заламывают космическую цену в 2-3 раза больше реальной, потому что больше эти дорожки к нам не поставляют», — рассказывает Саракелян.