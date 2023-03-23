Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
По словам владельца фитнес-центра, основная проблема отрасли заключается в дороговизне спортивного оборудования.
«Сейчас у нас из строя вышли две беговые дорожки из семи. Мы просто не можем их починить, потому что они импортные, по гарантии ремонт уже невозможен, а нужных деталей на них нет. Купить новые тоже проблема — их либо нет в наличии, либо продавцы заламывают космическую цену в 2-3 раза больше реальной, потому что больше эти дорожки к нам не поставляют», — рассказывает Саракелян.
Санкции, по словам собеседника RostovGazeta, повлекли за собой оток клиентов.
«Будем честны, если человек не профессионально занимается спортом, а „для себя“, то он в случае проблем с деньгами откажется от походов в зал. У нас так произошло примерно с третью клиентов. Многие даже пытались вернуть деньги за абонемент», — говорит владелец фитнес-клуба.
Саракелян добавляет, что большей популярностью стали пользоваться курсы онлайн-тренировок для дома. Они стоят в 3-4 раза дешевле годового абонемента в спортивный зал. Как заключил владелец фитнес-центра, многие несетевые и малые по площади спортивные залы не переживут санкционный период. Он добавил, что некоторые из них уже начали выставлять оборудование на продажу.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Министр спорта РФ прокомментировал допуск россиян к Олимпийским играм.