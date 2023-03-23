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Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

Тренажеры сломались: фитнес-клубы в Ростове могут массово закрыться из-за санкций

23 марта 2023, 19:13
Фото: 1MI
Фитнес-клубы в Ростове могут закрыться из-за санкций

Фитнес-клубы в Ростове могут начать массово закрываться из-за санкций

Спортивные клубы не успели окупить убыточный период коронавируса и могут не пережить новых экономических сложностей, которые развились из-за санкций, об этом корреспонденту рассказал владелец одного из фитнес-клубов Ростова Айк Саракелян

По словам владельца фитнес-центра, основная проблема отрасли заключается в дороговизне спортивного оборудования.

«Сейчас у нас из строя вышли две беговые дорожки из семи. Мы просто не можем их починить, потому что они импортные, по гарантии ремонт уже невозможен, а нужных деталей на них нет. Купить новые тоже проблема — их либо нет в наличии, либо продавцы заламывают космическую цену в 2-3 раза больше реальной, потому что больше эти дорожки к нам не поставляют», — рассказывает Саракелян.


Санкции, по словам собеседника RostovGazeta, повлекли за собой оток клиентов.

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«Будем честны, если человек не профессионально занимается спортом, а „для себя“, то он в случае проблем с деньгами откажется от походов в зал. У нас так произошло примерно с третью клиентов. Многие даже пытались вернуть деньги за абонемент», — говорит владелец фитнес-клуба.

Саракелян добавляет, что большей популярностью стали пользоваться курсы онлайн-тренировок для дома. Они стоят в 3-4 раза дешевле годового абонемента в спортивный зал. Как заключил владелец фитнес-центра, многие несетевые и малые по площади спортивные залы не переживут санкционный период. Он добавил, что некоторые из них уже начали выставлять оборудование на продажу.

 

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#Анна Ивченко#Городская среда#Здоровье#Общество#Бизнес#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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