По прогнозу Ростовского гидрометцентра, пик паводков придется на апрель. Спасатели будут контролировать водные объекты на севере области, так как там ожидается максимальный приток воды в реку Дон. Сейчас за обстановкой на реках следят 54 гидропоста, оперативные группы и беспилотники. На случай экстренных ситуаций в регионе подготовили пункты временного размещения людей.