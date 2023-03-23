Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В этом году на малых реках Ростовской области не прогнозируется резкого и опасного половодья. Весенние максимумы подъема воды будут ниже прошлогодних. К такому выводу специалисты пришли на основании отсутствия снега, наличия талой воды и осадков.
По прогнозу Ростовского гидрометцентра, пик паводков придется на апрель. Спасатели будут контролировать водные объекты на севере области, так как там ожидается максимальный приток воды в реку Дон. Сейчас за обстановкой на реках следят 54 гидропоста, оперативные группы и беспилотники. На случай экстренных ситуаций в регионе подготовили пункты временного размещения людей.
Между тем первые сильные разливы рек в этом году уже произошли на севере области. Так, о затоплении мостов рассказали жители Миллеровского и Чертковского районов.