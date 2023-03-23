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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В МЧС рассказали, ждать ли половодья в Ростовской области этой весной

23 марта 2023, 07:07
Фото: 69.mchs.gov.ru
В МЧС рассказали, ждать ли половодья в Ростовской области этой весной

В МЧС рассказали, ожидать ли половодья в Ростовской области этой весной в 2023 году

Половодье в Ростовской области в этом году ожидается невысоким, сообщили в МЧС России по региону.

В этом году на малых реках Ростовской области не прогнозируется резкого и опасного половодья. Весенние максимумы подъема воды будут ниже прошлогодних. К такому выводу специалисты пришли на основании отсутствия снега, наличия талой воды и осадков.

Половодье на реках Ростовской области началось на 20 дней раньше обычного
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По прогнозу Ростовского гидрометцентра, пик паводков придется на апрель. Спасатели будут контролировать водные объекты на севере области, так как там ожидается максимальный приток воды в реку Дон. Сейчас за обстановкой на реках следят 54 гидропоста, оперативные группы и беспилотники. На случай экстренных ситуаций в регионе подготовили пункты временного размещения людей.

Между тем первые сильные разливы рек в этом году уже произошли на севере области. Так, о затоплении мостов рассказали жители Миллеровского и Чертковского районов.

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#Новости#Ростовская область#Виктория Прутковская
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