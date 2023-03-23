rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

«В прокуратуру!»: каменчан возмутил ответ «Истока» на жалобы о грязной воде

23 марта 2023, 18:14
Фото: Подслушано Каменск-Шахтинский. Подписчики
«Исток» предложил жителям Каменска-Шахтинского самим купить фильтры для очистки воды

«Исток» предложил жителям Каменска-Шахтинского самим купить фильтры для очистки воды

В Каменске-Шахтинском представитель ОАО «Исток» предложил жителям покупать фильтры для очистки воды или носить ее ведрами, видео с выступлением Игоря Матвеева появилось в соцсетях.

В четверг, 23 марта, сообщество «Подслушано Каменск-Шахтинский» поделилось записью с заседания постоянной комиссии Гордумы, на которой обсуждался вопрос обеспечения качественным водоснабжением жителей, вынужденных кипятить воду для повседневного использования.

В Каменске-Шахтинском жители набрали из-под крана полную кастрюлю болота
Узнать подробнее

В своем обращении к общественности представитель ОАО «Исток» Игорь Матвеев заявил, что горожанам следует перестать «травить» компанию, а огромную часть работы по содержанию сетей водоснабжения должна была выполнять администрация.

«Все только мешают… А что не объяснить бабушкам, что можно фильтр за 200 рублей купить? Вот вам чистую воду вынь да положь! А чем вы помогли нам, допустим?», — спросил представитель истока, заявив, что раз горожане готовы платить за воду в автоматах, значит, могут платить и за фильтры.

Когда горожане заявили, что готовы найти другую ресурсоснабжающую компанию, Игорь Матвеев не удержался от саркастичного комментария, уточнив, собираются ли горожане носить воду домой ведрами.

Глава Роспотребнадзора Каменска-Шахтинского назвала воду полностью безопасной
Узнать подробнее

Его выступление возмутило жителей Каменска-Шахтинского, которые предложили землякам обратиться в прокуратуру.

«Люди, коллективную жалобу и в прокуратуру!», «Компания получила субсидий 170 миллионов за подачу питьевой воды! Где заявление от администрации, что вода подается не питьевая? Это уже обман государства», — возмутились горожане.

«А запах воды тоже фильтр исправит? У нас стоит фильтр на воду, при замене на новый он из белого превращается в болотный за 15 минут пользования! И вода из крана […] желтая идет и вонючая!», — поделились жители Каменска-Шахтинского.

Читайте также:
В Каменске-Шахтинском призвали уволить сити-менеджера из-за опасной воды из-под кранаВ Каменске-Шахтинском жители набрали из-под крана полную кастрюлю болотаВ Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за воды с бактериями
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#ЖКХ#Вода#Непригодная вода#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский
Подпишитесь
Подвалы и кладовки: как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам
Сегодня, 10:48
На Украине раскрыли план наступления ВСУ в Донбассе в сторону Ростовской области
Сегодня, 12:16
Политолог Михайлов рассказал, почему жители Таганрога недовольны мэром Солонициным
Сегодня, 14:11
Пациенты с онкологией из новых регионов РФ стали массово приезжать в Ростов
Сегодня, 13:09
Депутат рассказала, как расстреливали собак на глазах у детей в Ростовской области
Сегодня, 13:18
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
Вчера, 12:36