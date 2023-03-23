«Исток» предложил жителям Каменска-Шахтинского самим купить фильтры для очистки воды

«Все только мешают… А что не объяснить бабушкам, что можно фильтр за 200 рублей купить? Вот вам чистую воду вынь да положь! А чем вы помогли нам, допустим?», — спросил представитель истока, заявив, что раз горожане готовы платить за воду в автоматах, значит, могут платить и за фильтры.