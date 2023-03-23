«Исток» предложил жителям Каменска-Шахтинского самим купить фильтры для очистки воды

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В четверг, 23 марта, сообщество «Подслушано Каменск-Шахтинский» поделилось записью с заседания постоянной комиссии Гордумы, на которой обсуждался вопрос обеспечения качественным водоснабжением жителей, вынужденных кипятить воду для повседневного использования.
В своем обращении к общественности представитель ОАО «Исток» Игорь Матвеев заявил, что горожанам следует перестать «травить» компанию, а огромную часть работы по содержанию сетей водоснабжения должна была выполнять администрация.
«Все только мешают… А что не объяснить бабушкам, что можно фильтр за 200 рублей купить? Вот вам чистую воду вынь да положь! А чем вы помогли нам, допустим?», — спросил представитель истока, заявив, что раз горожане готовы платить за воду в автоматах, значит, могут платить и за фильтры.
Когда горожане заявили, что готовы найти другую ресурсоснабжающую компанию, Игорь Матвеев не удержался от саркастичного комментария, уточнив, собираются ли горожане носить воду домой ведрами.
Его выступление возмутило жителей Каменска-Шахтинского, которые предложили землякам обратиться в прокуратуру.
«Люди, коллективную жалобу и в прокуратуру!», «Компания получила субсидий 170 миллионов за подачу питьевой воды! Где заявление от администрации, что вода подается не питьевая? Это уже обман государства», — возмутились горожане.
«А запах воды тоже фильтр исправит? У нас стоит фильтр на воду, при замене на новый он из белого превращается в болотный за 15 минут пользования! И вода из крана […] желтая идет и вонючая!», — поделились жители Каменска-Шахтинского.