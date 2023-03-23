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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В развлекательную программу Югорского лыжного марафона включили хаски-терапию

23 марта 2023, 10:52
Фото: pxhere.com
Организаторами десятого Югорского лыжного марафона была представлена развлекательная программа для зрителей. Гости мероприятия смогут покататься на собачьих упряжках, попробовать традиционные блюда северной кухни и принять участие в хаски-терапии.

 Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.

Как пишет издание muksun.fm, после лыжных забегов зрители смогут взять автографы у победителей Олимпийских игр по лыжным гонкам Сергея Устюгова, Александра Легкова, Юлии Ступак, члена сборной Российской Федерации Анастасии Кулешовой, а также известных биатлонистов Карима Халили и Эдуарда Латыпова, Даниила Серохвостова, Анастасии Гореевой.

Для зрителей организаторы забега предусмотрели работу нескольких развлекательных зон перед стартовой площадкой. Гости мероприятия смогут попробовать традиционные деликатесы северной кухни - для полного погружения в местный колорит угощения будут предлагать в традиционных чумах. Любители активного отдыха смогут прокатиться на собачьих упряжках, банане или ватрушке за снегоходом.

Также будет организовано одно из самых любимых экстремальных развлечений - купание на открытом воздухе в банном чане. Мужчины в возрасте от тринадцати до пятидесяти девяти лет смогут сдать норматив ГТО «Бег на лыжах на 5 км». Участники, сдавшие норматив, смогут снять на фото этот момент - для этого организуют специальную фотозону.

Одной из интерактивных площадок станет фотозона Visit Ugra с видами региона, откуда можно будет отправить открытку с символикой гонок в любой регион России. На сегодняшний день для участия в мероприятии зарегистрировались спортсмены из сорока регионов Российской Федерации, а также Словении и Казахстана.

Десятый Югорский лыжный марафон проведут седьмого и восьмого апреля в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске. В первый день гонок участники пробегут дистанцию пятьдесят километров классическим стилем. Во второй день пройдут забеги свободным стилем на дистанции пятьдесят, двадцать пять и пять километров. Марафон организуют правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Регистрация продлится до 6 апреля.

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