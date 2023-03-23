В развлекательную программу Югорского лыжного марафона включили хаски-терапию

Десятый Югорский лыжный марафон проведут седьмого и восьмого апреля в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске. В первый день гонок участники пробегут дистанцию пятьдесят километров классическим стилем. Во второй день пройдут забеги свободным стилем на дистанции пятьдесят, двадцать пять и пять километров. Марафон организуют правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Регистрация продлится до 6 апреля.