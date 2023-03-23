Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Портал «Царьград» запросил комментарий у Минтранспорта Ростовской области, чтобы выяснить, какой ущерб зеленым насаждениям нанесет строительство Западной хорды.
По итогу общественных обсуждений, состоявшихся 21 марта, стало известно, что под вырубку собираются изъять примерно 3,59 гектара земли, по завершению процедуры под снос попадут 869 деревьев с 57 кустарниками.
При этом власти утверждают, что после строительства дороги обязательно пройдут работы по компенсационному озеленению, во время которых будет высажено более 1,1 тысячи растений, а также 75 кустарников.
Тем временем, активисты ТОС-10 продолжают выступать против текущего маршрута строительства Западной хорды, требуя вывести дорогу через хутор Колузаево. По их мнению, это даст импульс развитию Приазовья и сохранит один из крупнейших зеленых массивов Ростова.