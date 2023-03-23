В Ростове завершились съемки телевизионного тревел-шоу «Повара на колесах»

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Кулинарных дел мастера колесят по стране на своем красивом фуд-траке, знакомятся с достопримечательностями и местной кухней, готовят из местных продуктов что-нибудь вкусненькое и угощают им жителей. В финале именно зрители должны вынести свой вердикт и решить, чей рецепт покорил их больше всего.
В донской столице телевизионный «ресторан на колесах», раскрашенный в фирменные цвета программы, припарковался в парке Левобережном примерно в полдень. Около часа ушло на приготовление к съемкам. Затем несколько вводных от режиссера для участников программы, ключевая – побольше эмоций, и традиционное: «Мотор, начали!».
С погодой повезло. Это отметили представители московской съемочной группы. Было солнечно, очень тепло. Настолько тепло, что пришлось даже снимать куртки. А на Дону был полный штиль. Речная гладь была ровной. У причала на другом берегу «дремали» теплоходы, покачиваясь только когда набегала волна от «пролетевшего» мимо какого-нибудь катерка.
Шеф-повара разложили свои блюда по тарелкам. Перед фуд-траком выстроилась очередь из желающих их попробовать. Каждый подходил к окошку с яствами, брал оба «блюда-конкурента» и затем шел к столику, чтобы оценить угощения.
И ведущим удалось удивить публику. Они представили свой нестандартный взгляд на стандартные блюда: борщ и жареные ребрышки.
Угостив ростовчан, фуд-трак с «Поварами на колесах» снова отправился путешествовать по стране.
Теперь авторскому коллективу программы предстоит отсмотреть отснятый в донской столице материал и смонтировать финальное видео. В итоговую версию попадут только самые яркие моменты.
Донская столица стала 25 городом в маршруте «Поваров на колесах». К нам они приехали из Ейска. Продюсеры разрешили снимать с одним условием: имя победителя должно остаться в тайне до выхода программы в эфир. Ростовский выпуск планируется показать на «Первом канале» в апреле.