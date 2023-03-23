В Ростове завершились съемки телевизионного тревел-шоу «Повара на колесах»

С погодой повезло. Это отметили представители московской съемочной группы. Было солнечно, очень тепло. Настолько тепло, что пришлось даже снимать куртки. А на Дону был полный штиль. Речная гладь была ровной. У причала на другом берегу «дремали» теплоходы, покачиваясь только когда набегала волна от «пролетевшего» мимо какого-нибудь катерка.