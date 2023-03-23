По словам ростовчанки, кто-то из сотрудников больницы или само медучреждение передали информацию о кончине ее отца в бюро ритуальных услуг. Более того, девушка уверена, что от нее могли скрыть реальные обстоятельства гибели отца.

Теперь местные СМИ пишут, что Минздрав России собирается провести проверку заявления ростовчанки, однако официального подтверждения этой информации не поступало.