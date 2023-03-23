Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В четверг, 23 марта, стало известно, что федеральный Минздрав начал проверку в отношении Донского инфекционного центра, причиной этого стало обращение дочери скончавшегося пациента.
По словам ростовчанки, кто-то из сотрудников больницы или само медучреждение передали информацию о кончине ее отца в бюро ритуальных услуг. Более того, девушка уверена, что от нее могли скрыть реальные обстоятельства гибели отца.
Теперь местные СМИ пишут, что Минздрав России собирается провести проверку заявления ростовчанки, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
Директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов заявил, что глобальное потепление в Ростовской области своими темпами опередило средние показатели на планете практически в два раза.
Эксперт уточнил, что в разных районах планеты и климатических зонах глобальное потепление проявляет себя по-разному, но в Ростовской области процесс сопровождается высокой испаряемостью воды и осушением водоемов.
«Климат становится суше, так как меньше воды попадает в водоемы», — цитирует эксперта Rostov.Kp. Андрей Кузнецов добавил, что последние 15 лет уровень воды в реке Дон стабильно находится ниже многолетних отметок.
В марте стало известно, что через месяц в Ростове пройдет концерт певицы Ани Лорак.
Сообщается, что исполнительница собирается посетить не только Ростов-на-Дону, но и другие южные города, преданным фанатам предстоит заплатить за место на концерте от 3,5 до семи тысяч рублей.
Однако СМИ утверждают, что Ани Лорак, украинка по происхождению, объявила сбор средств на поддержку ВСУ, а в августе прошлого года утверждала, что не станет выступать в России.
Несмотря на все усилия, на Родине певицу внесли в список неблагонадежных артистов, и, видимо, исполнительница решила возобновить туры по России.