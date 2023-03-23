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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

В Санкт-Петербурге СК наложил запрет на работу 20 баров

23 марта 2023, 11:41
Следственный комитет закрыл несколько питейных заведений на улицах Думской и Ломоносова в Петербурге из-за подозрений в негативном влиянии на несовершеннолетних.

Среди опечатанных заведений были Fidel, Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и другие бары. Как пишет 360tv.ru со ссылкой на издание «Фонтанка», на некоторые из них были повешены объявления о том, что «указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу».

Однако отмечается, что на этих объявлениях отсутствовали печать и символика главного городского следственного управления. Многие заведения, которые находятся рядом с закрытыми барами, также были закрыты.

По информации региональных СМИ, в отношении опечатанных заведений было возбуждено уголовное дело за привлечение несовершеннолетних к употреблению алкогольной продукции.

#Происшествие
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