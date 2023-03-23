В Санкт-Петербурге СК наложил запрет на работу 20 баров

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Среди опечатанных заведений были Fidel, Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и другие бары. Как пишет 360tv.ru со ссылкой на издание «Фонтанка», на некоторые из них были повешены объявления о том, что «указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу».
Однако отмечается, что на этих объявлениях отсутствовали печать и символика главного городского следственного управления. Многие заведения, которые находятся рядом с закрытыми барами, также были закрыты.
По информации региональных СМИ, в отношении опечатанных заведений было возбуждено уголовное дело за привлечение несовершеннолетних к употреблению алкогольной продукции.