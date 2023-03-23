В Санкт-Петербурге СК наложил запрет на работу 20 баров

Среди опечатанных заведений были Fidel, Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и другие бары. Как пишет 360tv.ru со ссылкой на издание «Фонтанка», на некоторые из них были повешены объявления о том, что «указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу».