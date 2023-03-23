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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Таганроге пляж «Центральный» собираются привести в порядок к летнему сезону

23 марта 2023, 15:14
Фото: Яндекс.Карты
В Таганроге пляж «Центральный» собираются привести в порядок к летнему сезону
В Таганроге планируют благоустроить «Центральный» городской пляж к лету 2023 года, об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В четверг, 23 марта, власти сообщили о результатах поездки группы губернаторского контроля в Таганрог.

В ходе поездки стало известно, в городе не только планируют не только реконструировать местную достопримечательность — лестницу Межлумяна, но также привести в порядок и благоустроить к лету городской пляж «Центральный».

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Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин уточнил, что на пляже необходимо заняться состоянием подпорных стен, подходов к пляжу, благоустроить и очистить территорию, а также заменить оборудование. Работы планируют закончить к началу июня, чтобы открыть его для посещения жителями и гостями города.

Ранее в Таганроге на благоустройство Пушкинской набережной запланировали потратить 700 миллионов рублей.

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