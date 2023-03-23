В Таганроге пляж «Центральный» собираются привести в порядок к летнему сезону

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В четверг, 23 марта, власти сообщили о результатах поездки группы губернаторского контроля в Таганрог.
В ходе поездки стало известно, в городе не только планируют не только реконструировать местную достопримечательность — лестницу Межлумяна, но также привести в порядок и благоустроить к лету городской пляж «Центральный».
Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин уточнил, что на пляже необходимо заняться состоянием подпорных стен, подходов к пляжу, благоустроить и очистить территорию, а также заменить оборудование. Работы планируют закончить к началу июня, чтобы открыть его для посещения жителями и гостями города.
Ранее в Таганроге на благоустройство Пушкинской набережной запланировали потратить 700 миллионов рублей.