Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Днем в среду, 22 марта, водитель фургона, принадлежащего курьерской службе, пытался проехать через пути, но успел. Его в бок протаранил трамвай №39 и сильно смял, из-за чего машина наклонилась, но не опрокинулась.
В результате оказалось парализовано движение электротранспорта, а задней частью фургон перекрыл одну полосу для движения автомобилей.
«Так вот где мои посылки застряли», — написали пользователи в комментариях.
«Вот так и делай людям добро, сменили трамваи на новые, так уже ни одного целого не осталось», — заявили горожане. Информации от ГИБДД по поводу столкновения не появлялось.
Ранее в Ростове трамвай протаранил жилой дом.