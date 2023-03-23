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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Таганроге трамвай № 39 столкнулся с машиной курьерской службы днем 22 марта

23 марта 2023, 12:05
Фото: vk.com/taganrog_dps
В Таганроге трамвай врезался в грузовой автомобиль, пытавший проехать через рельсы, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Днем в среду, 22 марта, водитель фургона, принадлежащего курьерской службе, пытался проехать через пути, но успел. Его в бок протаранил трамвай №39 и сильно смял, из-за чего машина наклонилась, но не опрокинулась.

В результате оказалось парализовано движение электротранспорта, а задней частью фургон перекрыл одну полосу для движения автомобилей.

Фото: ГИБДД Таганрога
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«Так вот где мои посылки застряли», — написали пользователи в комментариях.

«Вот так и делай людям добро, сменили трамваи на новые, так уже ни одного целого не осталось», — заявили горожане. Информации от ГИБДД по поводу столкновения не появлялось.

Ранее в Ростове трамвай протаранил жилой дом.

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