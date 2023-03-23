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Власти пообещали отремонтировать дом, который протаранил трамвай в Ростове

23 марта 2023, 11:19
Фото: vk.com/rostovgazeta
Власти пообещали отремонтировать дом, который протаранил трамвай в Ростове
В Ростове-на-Дону районная администрация пообещала отремонтировать жилой дом, в который врезался трамвай, пишет Telegram-канал Don_Mash.

Местные жители рассказали, что районный власти несколько месяцев назад обещали заняться демонтажем рельсов возле дома, но работы так и не начались. Канал уточнил, что теперь чиновники пообещали оплатить ремонт.

«Подобные аварии происходят периодически, но ранее дом от разрушения спасали только бордюр и столб. Горожанам обещали решить этот вопрос, но работы переносили», — сказано в сообщении.

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Напомним, что в среду, 23 марта, во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Тот в свою очередь протаранил жилой дом.

Проверку по факту случившегося организовала прокуратура.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
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