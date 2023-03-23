Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Местные жители рассказали, что районный власти несколько месяцев назад обещали заняться демонтажем рельсов возле дома, но работы так и не начались. Канал уточнил, что теперь чиновники пообещали оплатить ремонт.
«Подобные аварии происходят периодически, но ранее дом от разрушения спасали только бордюр и столб. Горожанам обещали решить этот вопрос, но работы переносили», — сказано в сообщении.
Напомним, что в среду, 23 марта, во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Тот в свою очередь протаранил жилой дом.
Проверку по факту случившегося организовала прокуратура.