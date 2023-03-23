Власти Ростовской области планируют построить сухой порт

Портал Donnews сообщил, что в Ростовской области занялись исследованием и проработкой проекта строительства сухого порта. По словам замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уже сейчас областные власти нашли потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в строительстве терминала, связанного автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом.