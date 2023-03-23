Власти Ростовской области планируют построить сухой порт

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Портал Donnews сообщил, что в Ростовской области занялись исследованием и проработкой проекта строительства сухого порта. По словам замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уже сейчас областные власти нашли потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в строительстве терминала, связанного автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом.
На объекте производят перевалку грузов или оставляют их на складах, а также оказывают услуги по таможенному оформлению продукции.
Власти уверены в необходимости строительства сухого порта, поскольку появление такого объекта позволит увеличить объем экспорта, например, сельхозпродукции.
“В Ростовской область есть дефицит мощностей контейнерных перевозок. Их надо увеличивать”, - объяснил Гончаров, добавив, что сейчас власти ведут переговоры с представителями “РЖД”, а также зарубежными инвесторами.
О сроках реализации проекта и запланированных инвестициях замгубернатора пока ничего не сообщал.
Ранее в Ростовской области из-за санкций пришлось поставить на паузу строительство зерновых терминалов.