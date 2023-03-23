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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Власти Ростовской области планируют построить сухой порт

23 марта 2023, 15:30
Фото: pxhere.com
Власти Ростовской области планируют построить сухой порт
Власти Ростовской области рассматривают возможность строительства сухого порта, об этом сообщил замгубернатора Виктор Гончаров.

Портал Donnews сообщил, что в Ростовской области занялись исследованием и проработкой проекта строительства сухого порта. По словам замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уже сейчас областные власти нашли потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в строительстве терминала, связанного автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом.

На объекте производят перевалку грузов или оставляют их на складах, а также оказывают услуги по таможенному оформлению продукции.

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Власти уверены в необходимости строительства сухого порта, поскольку появление такого объекта позволит увеличить объем экспорта, например, сельхозпродукции.

“В Ростовской область есть дефицит мощностей контейнерных перевозок. Их надо увеличивать”, - объяснил Гончаров, добавив, что сейчас власти ведут переговоры с представителями “РЖД”, а также зарубежными инвесторами.

О сроках реализации проекта и запланированных инвестициях замгубернатора пока ничего не сообщал. 

Ранее в Ростовской области из-за санкций пришлось поставить на паузу строительство зерновых терминалов.

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