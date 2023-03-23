Водовод из Ростовской области в ДНР Мишустин обещает закончить через неделю

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В четверг, 23 марта, премьер-министр Михаил Мишустин выступил с заявлением, что строительство водовода из Северского Донца в Донбасс подходит к концу. По прогнозам экспертов, строительство будет закончено через неделю, после чего в сети водоснабжения ДНР начнет поступать питьевая вода.
Когда объект введут в эксплуатацию, водовод будет поставлять жителям Донбасса до 300 тысяч кубометров воды в сутки, кроме того, военные строители завершили работы по углублению реки Рукав Каланча, а к месту установки привезли плавучую водозаборную станцию. Этот объект станет первым межрегиональным водоводом в истории России, построенным всего за пять месяцев.
Ранее в Крым начала поступать вода из Днепра.