Водовод из Ростовской области в ДНР Мишустин обещает закончить через неделю

Когда объект введут в эксплуатацию, водовод будет поставлять жителям Донбасса до 300 тысяч кубометров воды в сутки, кроме того, военные строители завершили работы по углублению реки Рукав Каланча, а к месту установки привезли плавучую водозаборную станцию. Этот объект станет первым межрегиональным водоводом в истории России, построенным всего за пять месяцев.