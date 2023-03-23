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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Водовод из Ростовской области в ДНР Мишустин обещает закончить уже через неделю

23 марта 2023, 14:04
Фото: ВСК МО РФ
Водовод из Ростовской области в ДНР Мишустин обещает закончить через неделю
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал закончить строительство водовода из Ростовской области в ДНР к апрелю, об этом сообщил портал ТАСС.

В четверг, 23 марта, премьер-министр Михаил Мишустин выступил с заявлением, что строительство водовода из Северского Донца в Донбасс подходит к концу. По прогнозам экспертов, строительство будет закончено через неделю, после чего в сети водоснабжения ДНР начнет поступать питьевая вода.

Военные строители до 1 апреля проложат водовод из Ростовской области в Донбасс
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Фото: ВСК МО РФ

Когда объект введут в эксплуатацию, водовод будет поставлять жителям Донбасса до 300 тысяч кубометров воды в сутки, кроме того, военные строители завершили работы по углублению реки Рукав Каланча, а к месту установки привезли плавучую водозаборную станцию. Этот объект станет первым межрегиональным водоводом в истории России, построенным всего за пять месяцев.

Ранее в Крым начала поступать вода из Днепра.

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