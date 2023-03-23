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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки

23 марта 2023, 17:28
Фото: 1MI
Юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки
По закону ночные стройки не запрещены, объяснил в разговоре с корреспондентом RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов.

Юрист поясняет, что ночное время — это время с 23 часов вечера до 7 часов утра.

«Ночью на стройке не должно быть слышно автомобильных двигателей — они должны быть зашлушены. Нелья использовать громкоговорители и шумопроизводящие приборы, прожекторы, нельзя забивать сваи. Все работы должны проводиться за защитным экраном», — рассказывает эксперт.

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Юрий Мартынов добавил, что если шум от стройки мешает спать жителям близлежащих домов, то следует обратиться с претензией к застройщику. Если он не отреагирует не нее, то следующие жалобы нужно адресовывать Департаменту природопользования и окружающей среды по Ростовской области, в Роспотребнадзор и к участковому.
«Эксперты должны замерить уровень шума. Если он превышает максимально допустимые санпином 55 децибел днем и 45 децибел ночью», — пояснил специалист.

Юрист советует обратиться в суд или прокуратуру, если нарушения зафиксированы, а застройщик продолжает их игнорировать.

«Прокуратура должна заниматься проверкой правомерности действий застройщика. А в суде можно предъявить жалобу по отношению к бездействию должностных лиц. Лучше предоставлять пакет жалоб не от одного, а от многих жителей близлежащих домов, которые недовольны шумом», — советует эксперт.

 

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