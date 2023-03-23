Юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки

Юрий Мартынов добавил, что если шум от стройки мешает спать жителям близлежащих домов, то следует обратиться с претензией к застройщику. Если он не отреагирует не нее, то следующие жалобы нужно адресовывать Департаменту природопользования и окружающей среды по Ростовской области, в Роспотребнадзор и к участковому.

«Эксперты должны замерить уровень шума. Если он превышает максимально допустимые санпином 55 децибел днем и 45 децибел ночью», — пояснил специалист.