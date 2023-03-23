rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Заявлявшая о финансировании ВСУ Ани Лорак приедет с концертом в Ростов-на-Дону

23 марта 2023, 08:06
Фото: Daniel Aragay/cc by /flickr.com
Финансирующая ВСУ Ани Лорак приедет с концертом в Ростов-на-Дону
В Ростове 26 апреля состоится концерт певицы Ани Лорак, сообщает городская афиша.

26 апреля в Ростове состоится концерт певицы Ани Лорак. Помимо Ростова, артистка посетит и другие города юга России. Зрителям нужно быть готовыми заплатить за шоу Лорак от 3500 до 7000 рублей.

«В город пускать не стоит»: ростовчане одобрили отмену концерта Инстасамки
Узнать подробнее

Ани Лорак родилась на Украине. В начале февраля этого года, как пишут СМИ, Лорак объявила сбор денег, которые должны пойти на помощь бойцам Вооруженных сил Украины, а до этого, в августе, сообщила о прекращении концертной деятельности в России. Однако даже такие действия не убедили украинцев в патриотизме певицы, и ее внесли в список неблагонадежных артистов.

Ранее в Ростове отменили концерты рок-групп «Машина времени» и «Мумий Тролль» из-за полиции их фронтменов в отношении СВО.

Читайте также:
Концерты «Машины времени», ДДТ, «Мумий Тролль» в 2023 году отменили в РостовеВласти Ростова рекомендовали отменить концерт иноагента МакаревичаДончане требуют у губернатора отменить концерты «Машины времени» и «Мумий Тролль»
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Политика#Новости
Подпишитесь
Минздрав начал проверку после скандала с Донским инфекционным центром
Сегодня, 06:45
Более 112 млн рублей вложат в озеленение Ростова-на-Дону до 2025 года
Сегодня, 08:10
Фура загорелась во время движения в Ростовской области
Сегодня, 05:46
«Возникли проблемы»: стекло в Ростовской области подорожает на 15% в 2023 году
Сегодня, 06:48
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
Вчера, 12:36