Ани Лорак родилась на Украине. В начале февраля этого года, как пишут СМИ, Лорак объявила сбор денег, которые должны пойти на помощь бойцам Вооруженных сил Украины, а до этого, в августе, сообщила о прекращении концертной деятельности в России. Однако даже такие действия не убедили украинцев в патриотизме певицы, и ее внесли в список неблагонадежных артистов.