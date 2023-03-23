Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
26 апреля в Ростове состоится концерт певицы Ани Лорак. Помимо Ростова, артистка посетит и другие города юга России. Зрителям нужно быть готовыми заплатить за шоу Лорак от 3500 до 7000 рублей.
Ани Лорак родилась на Украине. В начале февраля этого года, как пишут СМИ, Лорак объявила сбор денег, которые должны пойти на помощь бойцам Вооруженных сил Украины, а до этого, в августе, сообщила о прекращении концертной деятельности в России. Однако даже такие действия не убедили украинцев в патриотизме певицы, и ее внесли в список неблагонадежных артистов.
Ранее в Ростове отменили концерты рок-групп «Машина времени» и «Мумий Тролль» из-за полиции их фронтменов в отношении СВО.