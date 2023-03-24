Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Авария с участием маршрутки №85 и автобуса №7 произошла в Ростове на проспекте Шолохова, 244. Водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и влетел в автобус.
В ГИБДД сообщили, что скорая помощь забрала с места происшествия четырех пассажиров. Степень тяжести их состояния уточняется.
Правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее очевидцы сообщили, что в результате столкновения у маршрутки выбило лобовое стекло. Также из-за аварии в районе парка Авиаторов образовалась небольшая пробка, однако к настоящему времени она успела рассосаться.