rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Четыре человека увезли на скорой после ДТП с автобусом на Шолохова в Ростове

24 марта 2023, 11:45
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Четыре человека увезли на скорой после ДТП с автобусом на Шолохова в Ростове 24 марта

Четыре пассажира пострадали в результате ДТП с участием общественного транспорта в Ростове, сообщили в ГИБДД России по региону.

Авария с участием маршрутки №85 и автобуса №7 произошла в Ростове на проспекте Шолохова, 244. Водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и влетел в автобус.

В ГИБДД сообщили, что скорая помощь забрала с места происшествия четырех пассажиров. Степень тяжести их состояния уточняется.

В Ростове назвали самые опасные улицы, где происходят массовые ДТП
Узнать подробнее

Правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее очевидцы сообщили, что в результате столкновения у маршрутки выбило лобовое стекло. Также из-за аварии в районе парка Авиаторов образовалась небольшая пробка, однако к настоящему времени она успела рассосаться.

Читайте также:
С места аварии с автобусом на Шолохова в Ростове скорые увезли пострадавшихЭкс-судью Захарчевского будут судить в Ростове-на-Дону за смертельное ДТПЭкс-полицейского осудили в Азове за пьяное ДТП с погибшей девушкой
#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Политолог Михайлов разъяснил желание депутатов отправить в отставку главу Таганрога
Сегодня, 06:03
«Ставьте фильтры»: депутат рассказала о ситуации с водой в Каменск-Шахтинске
Сегодня, 11:42
Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы
Сегодня, 11:40
Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
Сегодня, 11:16
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
22 марта 12:36