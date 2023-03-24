Экологические организации России выступили за проведение акции «Помочь планете»

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Под официальным заявлением к властям свои подписи поставили председатель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты России Елена Шаройкина, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеслав Фетисов, а также исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов, сопредседатель, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, председатель правления, исполнительный директор ООО «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые», руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. Об этом пишет gazeta.ru.
В документе сообщается о том, что российское общество и экологические организации России всегда интересовались мировыми экологическими и климатическими проблемами. Участие РФ в международной акции докажет приверженность руководства страны экологической тематике в целом.
Акция по экономии электричества носит символический характер. Она продемонстрирует, что в России всегда готовы помогать планете, бережно расходовать ее ресурсы. В стране практикуют раздельный сбор мусора, заботятся о переработке пластика, берегут водные ресурсы, многие отказываются от передвижения на автомобилях, от использования токсичной бытовой химии, высаживают деревья. Это все говорит об ответственном отношении к экологии, что является для России национальным приоритетом.
В заявлении активисты призывают граждан, государственные и частные предприятия, федеральные и региональные органы власти поддержать акцию, отключить подсветку и сократить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на час.
Временное отключение подсветки таких объектов, как Московский Кремль, Дом Правительства, московские сталинские высотки и другие объекты госвласти, повысит значимость и заметность инициативы для российской и международной аудитории. Это также продемонстрирует то, что РФ не изолирована от международного сообщества.