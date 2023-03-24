Экологические организации России выступили за проведение акции «Помочь планете»

Акция по экономии электричества носит символический характер. Она продемонстрирует, что в России всегда готовы помогать планете, бережно расходовать ее ресурсы. В стране практикуют раздельный сбор мусора, заботятся о переработке пластика, берегут водные ресурсы, многие отказываются от передвижения на автомобилях, от использования токсичной бытовой химии, высаживают деревья. Это все говорит об ответственном отношении к экологии, что является для России национальным приоритетом.