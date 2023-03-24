Фьюри грубо обвинил Усика в срыве боя

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Об этом сообщает "Советский спорт".
Британец надеялся, что много заработает на поединке с украинцем, но тот наотрез отказался от обязательного условия о реванше (то есть Фьюри хотел удвоить заработок). В итоге договориться не удалось.
Фьюри в своей речи назвал Усика трусом и заявил, что он принял решение драться за копейки, ожидается, что соперником Александра будет претендент от WBA англичанин Даниэль Дюбуа.