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Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Фьюри грубо обвинил Усика в срыве боя

24 марта 2023, 19:17
Чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри нецензурно высказался в адрес сильнейшего в той же весовой категории, но в других организациях, украинского боксера Александра Усика.

Об этом сообщает "Советский спорт".

Британец надеялся, что много заработает на поединке с украинцем, но тот наотрез отказался от обязательного условия о реванше (то есть Фьюри хотел удвоить заработок). В итоге договориться не удалось.

Фьюри в своей речи назвал Усика трусом и заявил, что он принял решение драться за копейки, ожидается, что соперником Александра будет претендент от WBA англичанин Даниэль Дюбуа.



#Спорт
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