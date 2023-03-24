Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В апреле в Ростов с концертом приезжает певица Ани Лорак. Ранее она собирала деньги на помощь ВСУ, а также заявляла, что хочет завязать с выступлениями на территории России. Приезд Лорак вызвал неоднозначную реакцию у ростовчан. Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев обратился к губернатору с просьбой отменить концерт певицы.
Он задался вопросом, не пойдут ли деньги, отданные ростовчанами за выступление Лорак, на помощь ВСУ. «И это в то время, когда многие наши земляки проливают кровь в зоне специальной военной операции, а жители области из личных накоплений собирают помощь для солдат», — пишет Федяев.
В комментариях ростовчане поддержали идею отмены концерта. «Нет, не заслуживает ни денег, ни внимания, ни-че-го. Они уже и так достаточно покормились в России», — пишут комментаторы.
Напомним, концерт Ани Лорак запланирован на 26 апреля. Цена билета варьируется от 3500 до 7000 рублей.