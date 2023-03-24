Он задался вопросом, не пойдут ли деньги, отданные ростовчанами за выступление Лорак, на помощь ВСУ. «И это в то время, когда многие наши земляки проливают кровь в зоне специальной военной операции, а жители области из личных накоплений собирают помощь для солдат», — пишет Федяев.