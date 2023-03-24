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Губернатора Голубева просят запретить концерт украинки Ани Лорак в Ростове

24 марта 2023, 12:50
Фото: Ivanaivanova/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Губернатора Голубева просят запретить концерт украинки Ани Лорак в Ростове
В Ростове просят отменить концерт певицы Ани Лорак, собиравшей деньги на нужды ВСУ, с соответствующим предложением выступит депутат Евгений Федяев.

В апреле в Ростов с концертом приезжает певица Ани Лорак. Ранее она собирала деньги на помощь ВСУ, а также заявляла, что хочет завязать с выступлениями на территории России. Приезд Лорак вызвал неоднозначную реакцию у ростовчан. Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев обратился к губернатору с просьбой отменить концерт певицы.

Он задался вопросом, не пойдут ли деньги, отданные ростовчанами за выступление Лорак, на помощь ВСУ. «И это в то время, когда многие наши земляки проливают кровь в зоне специальной военной операции, а жители области из личных накоплений собирают помощь для солдат», — пишет Федяев.

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В комментариях ростовчане поддержали идею отмены концерта. «Нет, не заслуживает ни денег, ни внимания, ни-че-го. Они уже и так достаточно покормились в России», — пишут комментаторы.

Напомним, концерт Ани Лорак запланирован на 26 апреля. Цена билета варьируется от 3500 до 7000 рублей.

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