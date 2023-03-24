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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Как отдохнуть в Ростове-на-Дону на майские праздники

24 марта 2023, 11:23
Фото: 1MI
Как отдохнуть в Ростове-на-Дону на майские праздники
Ростовчане уже вовсю планируют отдых на майские праздники. Куда поехать отдохнуть с семьей или компанией друзей? Куда лучше отвезти детей, чтобы они незабываемо провели праздничные дни? Читайте в нашем материале.

С самого начала года ростовчане интересуются тем, сколько выходных дней выпадает на майские праздники. Как правило, это больше 2 — 3 дней, поэтому можно смело планировать короткую поездку в близлежащие зоны отдыха, на дачи. А можно приплюсовать к этому периоду отпуск и вовсе отправиться в заграничное путешествие.

В 2023 году россияне будут отдыхать три дня на 1 Мая, Праздник Весны и Труда, и еще четыре дня на 9 Мая — День Победы. Так что можно смело планировать на эти дни увлекательные поездки по родному краю.

Лучшие места в Ростове-на-Дону для отдыха на природе

Ростов — столица юга России, весна приходит сюда раньше, чем в другие регионы РФ. В начале мая здесь уже почти по-летнему припекает солнце и воздух нагревается почти до +15…+20. Природа этого края очаровательна. Здесь речные долины соседствуют с простором степей, радуют глаз зеленые ландшафты, синева рек и озер. Что может быть лучше в майские праздники, чем провести отдых на природе!

Лучшие места в Ростове-на-Дону для отдыха на природе
Фото: 1MI

Озеро Маныч-Гудило

Уникальное естественное озеро, расположенное сразу на территории трех регионов — Калмыкии, Ростовской области и Ставропольского края — привлекает отдыхающих не только из России, но и из других стран. Маныч-Гудило известно своей первозданной дикой красотой. Сюда прилетают гнездиться тысячи пеликанов, а на одном из необитаемых островов живет табун диких мустангов. Весной, когда природа только пробуждается, пейзажи заповедника завораживают: здесь расцветают поля диких тюльпанов, есть редкая флора. Также в заказнике много фауны, но охотиться тут нельзя. Рыбалка тоже невозможна, так как рыба в чрезмерно соленой воде озера практически не водится.

Красносулинский и Длинный каньоны

Донские каньоны — это особая гордость местных жителей. Речь идет о затопленных карьерах, которые превратились в яркую природную достопримечательность края и излюбленное место для отдыха дончан. Красносулинский карьер образовался в 70-х годах XX века. Со стороны может показаться, что это огромное, вытянутое в длину озеро в обрамлении высоких отвесных скал. Есть места, где каменистые берега возвышаются над водой аж на 25 метров! На восточном и южном берегах более безопасно. Здесь туристы устраивают пикники и даже разбивают кемпинги. Особенно много отдыхающих приезжает на майские праздники.

Зеленый остров

В нижнем течении реки Дон расположено это живописнейшее место, где много баз и домов отдыха. Побережье реки буквально утопает в изумрудной зелени лиственных деревьев. Весной и летом здесь царит прохлада, можно порыбачить, разбив палатку на берегу, а также устроить пикник с грилем и шашлыками. Отдых здесь ничуть не уступает загородному, а близость к городу делает его идеальным для выходных и праздников.

Конечно, это не все природные красоты Ростова-на-Дону и Ростовской области. Регион очень богат удивительными уголками природы. Это и Донские водопады, и Зайцевские скалы, и Меловые горы, и многочисленные природные парки и заповедники.

Лучшие места в Ростове-на-Дону для отдыха на природе
Фото: 1MI

Куда поехать на 2 — 3-дневный отдых на автомобиле в Ростовской области

Майские праздники — это идеальный вариант для того, чтобы устроить для семьи короткую поездку в одну из баз отдыха или загородный кемпинг.

База отдыха «Буревестник»

Зона отдыха расположена на левом берегу Дона. На ее территории имеется все для полноценного семейного досуга. Заселиться предлагается в уютные белоснежные коттеджи, недалеко расположены детская и спортивная площадки. У прибрежной части находятся ресторан и причал.

Загородный клуб «Хуторок»

Эта база отдыха оформлена в русском стиле: бревенчатые домики для гостей, березовые аллеи. На территории зоны отдыха расположены спа-салон, бассейн, фитнес-центр, сауна и ресторан. Для прогулок обустроены удобные дорожки, имеются беседки и скамейки.

Этнокомплекс «Затерянный мир»

Для тех, кто предпочитает традиционному отдыху увлекательные приключения и активный досуг, подойдет этнопарк «Затерянный мир». Здесь окунаешься в атмосферу казачьей деревни: отдыхающие группами отправляются в лес за грибами и ягодами, на охоту и рыбалку. А вечером собираются у костра готовить уху или запекать мясо. Также на территории парка имеются спортивная площадка, бассейн, сауна, тир и многое другое.

Куда поехать на 2 — 3-дневный отдых на автомобиле в Ростовской области
Фото: 1MI

Куда сходить на майские праздники в Ростове-на-Дону с детьми

Погода в мае располагает к прогулкам на природе с детьми. В окрестностях Ростова-на-Дону много мест, где ребята могут отдохнуть на майские праздники весело и с пользой. К примеру, в выходные днем можно выбраться в ландшафтный парк Лога. Он находится на хуторе Старая Станица.

Удивительно то, что усилиями предприимчивых и неравнодушных людей на месте мусорной свалки возник этой рекреационный объект с зелеными тенистыми аллеями, сказочными домиками, искусственными прудами и пр. На территории парка предусмотрены зона для пикников, аттракционы, прогулки на пони, поездки на детском паровозике и пр.

Также можно посетить семьей Центр редких животных, конные клубы, зоопарк, дельфинарий, парки аттракционов и многое другое.

Куда сходить на майские праздники в Ростове-на-Дону с детьми
Фото: piqsels.com
#Ростовская область#Праздник#Отдых
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