Уникальное естественное озеро, расположенное сразу на территории трех регионов — Калмыкии, Ростовской области и Ставропольского края — привлекает отдыхающих не только из России, но и из других стран. Маныч-Гудило известно своей первозданной дикой красотой. Сюда прилетают гнездиться тысячи пеликанов, а на одном из необитаемых островов живет табун диких мустангов. Весной, когда природа только пробуждается, пейзажи заповедника завораживают: здесь расцветают поля диких тюльпанов, есть редкая флора. Также в заказнике много фауны, но охотиться тут нельзя. Рыбалка тоже невозможна, так как рыба в чрезмерно соленой воде озера практически не водится.