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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

Кибермошенники заставили ростовчанку продать квартиру для помощи ВСУ

24 марта 2023, 09:19
Фото: Hivint-Stock-Photos/cc by sa/flickr.com
Кибермошенники заставили ростовчанку продать квартиру
Мошенники выманили у ростовчанки более 4 миллионов рублей на помощь иностранной армии, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В пятницу, 24 марта, стало известно, что жительница Ростова-на-Дону Ирина стала жертвой кибермошенников, потеряв более четырех миллионов рублей, оставшись без квартиры и с долгами.

Потерпевшая рассказала, что недавно она получила звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка и рассказал, что со счетов женщины стараются украсть сбережения. При этом самого банка он не знал, пока женщина не предоставила злоумышленнику всю информацию.

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После этого мошенник предложил перевести сбережения на безопасный счет, когда женщина выполнила необходимые действия, мужчина заявил, что еще ей нужно взять кредит и перевести средства на тот же счет, чтобы деньгами не завладели мошенники. Так им удалось получить еще 395 тысяч рублей.

Аппетит мошенников только вырос после успешного обмана, и они вновь позвонили доверчивой ростовчанке, сообщив, что злоумышленники хотят отнять ее квартиру, землю и машину. Обманщики заявили, что женщине нужно срочно продать квартиру и вновь перевести деньги на безопасный счет… Так женщина и поступила, передав лже-сотрудникам банка еще 3,7 миллиона рублей.

«После этого Ирине пришло сообщение в один мессенджеров, в котором аферисты с насмешкой поблагодарили ее за помощь иностранной армии и больше на связь не выходили», — рассказали в ведомстве, добавив, что по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по признакам «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее стала известна новая схема мошенничества в Ростовской области.

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