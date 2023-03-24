После этого мошенник предложил перевести сбережения на безопасный счет, когда женщина выполнила необходимые действия, мужчина заявил, что еще ей нужно взять кредит и перевести средства на тот же счет, чтобы деньгами не завладели мошенники. Так им удалось получить еще 395 тысяч рублей.