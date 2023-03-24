Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В пятницу, 24 марта, стало известно, что жительница Ростова-на-Дону Ирина стала жертвой кибермошенников, потеряв более четырех миллионов рублей, оставшись без квартиры и с долгами.
Потерпевшая рассказала, что недавно она получила звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка и рассказал, что со счетов женщины стараются украсть сбережения. При этом самого банка он не знал, пока женщина не предоставила злоумышленнику всю информацию.
После этого мошенник предложил перевести сбережения на безопасный счет, когда женщина выполнила необходимые действия, мужчина заявил, что еще ей нужно взять кредит и перевести средства на тот же счет, чтобы деньгами не завладели мошенники. Так им удалось получить еще 395 тысяч рублей.
Аппетит мошенников только вырос после успешного обмана, и они вновь позвонили доверчивой ростовчанке, сообщив, что злоумышленники хотят отнять ее квартиру, землю и машину. Обманщики заявили, что женщине нужно срочно продать квартиру и вновь перевести деньги на безопасный счет… Так женщина и поступила, передав лже-сотрудникам банка еще 3,7 миллиона рублей.
«После этого Ирине пришло сообщение в один мессенджеров, в котором аферисты с насмешкой поблагодарили ее за помощь иностранной армии и больше на связь не выходили», — рассказали в ведомстве, добавив, что по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по признакам «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее стала известна новая схема мошенничества в Ростовской области.