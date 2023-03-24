Организаторы заявили, что вернут деньги зрителям или обменяют их на билеты на другие концерты. Они добавили, что два года «бились», чтобы выступления артистов состоялись, так как этому мешала пандемия коронавируса. «Но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, эти концерты отменены», — заключили организаторы.