Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Журналистка из Таганрога обратилась с заявлением в полицию после угроз от сотрудницы Дворца детского творчества города. Факт обращения подтвердили в МВД России по Ростовской области.
Напомним, журналист написала критический материал о работе дворца творчества. Директор учреждения, по словам корреспондента, не давала ключи от кабинетов педагогам и не разрешала заниматься с детьми в выходные, когда это было удобно родителям.
После выхода материала сотрудница дворца творчества отправила журналистке голосовые сообщения с угрозами. В них она угрожала девушке физической расправой, оскорбляла ее, ругалась матом, а также высказывала неподтвержденные предположения об ее образе жизни и даже религиозных предпочтениях.
Отдел полиции №2 УМВД России по Таганрогу уже начал проверку заявления от журналистки.
Организаторы фестиваля Rostov Roof Music подтвердили, что в Ростове не состоится концерт Валерия Меладзе. Помимо него, в городе не выступят рок-группы «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль».
Концерты в соцсетях попросили отменить некоторые ростовчане. Им не понравилось, что в городе будут выступать артисты, поддерживающие в СВО Украину.
Организаторы заявили, что вернут деньги зрителям или обменяют их на билеты на другие концерты. Они добавили, что два года «бились», чтобы выступления артистов состоялись, так как этому мешала пандемия коронавируса. «Но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, эти концерты отменены», — заключили организаторы.
Крупное ДТП произошло в Ростове на проспекте Шолохова в районе дома №244. Маршрутка №85 не выдержала безопасную дистанцию и влетела в автобус №7. В результате столкновения у маршрутки выбило лобовое стекло.
Скорая помощь забрала с места происшествия четырех пассажиров. Степень тяжести их травм еще устанавливается.
Сотрудники ГИБДД продолжают изучать все обстоятельства произошедшего.