rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Меладзе в Ростове лишили концерта, а пассажиров автобуса после ДТП увозили на скорых

24 марта 2023, 15:16
Фото: Ilya Plekhanov/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове заступаются за журналистов, выгоняют Меладзе и получают травмы в автобусе
Полиция начала проверку по факту угроз журналистке из Таганрога, тем временем в Ростове отменили концерт Валерия Меладзе, а в ДТП с участием маршрутки и автобуса пострадали четыре человека.

Свобода слова

Журналистка из Таганрога обратилась с заявлением в полицию после угроз от сотрудницы Дворца детского творчества города. Факт обращения подтвердили в МВД России по Ростовской области.

Напомним, журналист написала критический материал о работе дворца творчества. Директор учреждения, по словам корреспондента, не давала ключи от кабинетов педагогам и не разрешала заниматься с детьми в выходные, когда это было удобно родителям.

После выхода материала сотрудница дворца творчества отправила журналистке голосовые сообщения с угрозами. В них она угрожала девушке физической расправой, оскорбляла ее, ругалась матом, а также высказывала неподтвержденные предположения об ее образе жизни и даже религиозных предпочтениях.

Отдел полиции №2 УМВД России по Таганрогу уже начал проверку заявления от журналистки.

Полиция проведет проверку из-за угроз таганрогской журналистке
Узнать подробнее

Без «Цыганки Сэры»

Организаторы фестиваля Rostov Roof Music подтвердили, что в Ростове не состоится концерт Валерия Меладзе. Помимо него, в городе не выступят рок-группы «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль».

Концерты в соцсетях попросили отменить некоторые ростовчане. Им не понравилось, что в городе будут выступать артисты, поддерживающие в СВО Украину.

Организаторы заявили, что вернут деньги зрителям или обменяют их на билеты на другие концерты. Они добавили, что два года «бились», чтобы выступления артистов состоялись, так как этому мешала пандемия коронавируса. «Но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, эти концерты отменены», — заключили организаторы.

Без «Цыганки Сэры»
Фото: Sefer azeri/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
Узнать подробнее

Столкновение автобуса и маршрутки

Крупное ДТП произошло в Ростове на проспекте Шолохова в районе дома №244. Маршрутка №85 не выдержала безопасную дистанцию и влетела в автобус №7. В результате столкновения у маршрутки выбило лобовое стекло.

Скорая помощь забрала с места происшествия четырех пассажиров. Степень тяжести их травм еще устанавливается.

Сотрудники ГИБДД продолжают изучать все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД
Читайте также:
Четырех человек увезли на скорой после ДТП с автобусом на Шолохова в РостовеОрганизаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в РостовеПолиция проведет проверку из-за угроз таганрогской журналистке
#Виктория Прутковская#Происшествие#Здоровье#Транспорт#Дорога#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Дтп
Подпишитесь
Четырех человек увезли на скорой после ДТП с автобусом на Шолохова в Ростове
Сегодня, 11:45
Политолог Михайлов разъяснил желание депутатов отправить в отставку главу Таганрога
Сегодня, 06:03
«Ставьте фильтры»: депутат рассказала о ситуации с водой в Каменск-Шахтинске
Сегодня, 11:42
Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы
Сегодня, 11:40
Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
Сегодня, 11:16
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
22 марта 12:36