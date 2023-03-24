rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Мужчина склонил 15-летних школьниц к употреблению наркотиков в Ростовской области

24 марта 2023, 13:18
Фото: Old White Truck/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Мужчина склонил 15-летних школьниц к употреблению наркотиков в Ростовской области
В Ростовской области местного жителя осудят за склонение школьниц к употреблению наркотиков, сообщили в СК РФ по региону.

Следователи в Аксайском районе завершили расследование дела в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в сбыте наркотиков, а также к склонению их употребления несовершеннолетних.

Дело в том, что осенью 2022 года мужчина познакомился с двумя 15-летними девочками. Затем, находясь в хуторе Малый Мишкин, склонил их употребить наркотики. Однако действия преступления пресекли правоохранители.

Ростовский депутат Госдумы Стенякина обвинила Викторию Боню в пропаганде наркотиков
Узнать подробнее

В ходе следствия выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас материалы по новому делу передали в суд, который и решит судьбу обвиняемого.

Ранее ФСБ накрыла в Ростове нарколабораторию по производству мефедрона.

Читайте также:
В Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикамДепутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской областиСотрудник СИЗО в Ростовской области снабжал осужденного наркотиками
#Алина Заярная#Наркотики#Суд#Дети#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Четырех человек увезли на скорой после ДТП с автобусом на Шолохова в Ростове
Сегодня, 11:45
Политолог Михайлов разъяснил желание депутатов отправить в отставку главу Таганрога
Сегодня, 06:03
«Ставьте фильтры»: депутат рассказала о ситуации с водой в Каменск-Шахтинске
Сегодня, 11:42
Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы
Сегодня, 11:40
Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
Сегодня, 11:16
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
22 марта 12:36