Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Следователи в Аксайском районе завершили расследование дела в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в сбыте наркотиков, а также к склонению их употребления несовершеннолетних.
Дело в том, что осенью 2022 года мужчина познакомился с двумя 15-летними девочками. Затем, находясь в хуторе Малый Мишкин, склонил их употребить наркотики. Однако действия преступления пресекли правоохранители.
В ходе следствия выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас материалы по новому делу передали в суд, который и решит судьбу обвиняемого.
Ранее ФСБ накрыла в Ростове нарколабораторию по производству мефедрона.