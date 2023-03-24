По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха достигнет +23°C в субботу, 25 марта. Однако, ночью в воскресенье, 26 марта, ожидается заметное похолодание, и температура воздуха может снизиться до 0°C, но уже днем температура поднимется до 17 градусов.