rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

На выходных по Ростовской области ожидаются перепады температуры от 0 °С до +23 °С

24 марта 2023, 08:12
Фото: 1MI
На выходных по Ростовской области ожидаются перепады температуры от 0 °С до +23 °С
В ближайшие выходные, 25 и 26 марта, в Ростовской области ожидаются значительные перепады температуры воздуха, сообщили синоптики.

По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха достигнет +23°C в субботу, 25 марта. Однако, ночью в воскресенье, 26 марта, ожидается заметное похолодание, и температура воздуха может снизиться до 0°C, но уже днем температура поднимется до 17 градусов. 

 

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

Скорость ветра в выходные дни будет умеренной, не превышающей 5-7 м/с. Кроме того, на выходных возможен дождь, особенно в воскресенье. Однако, суммарные осадки не превысят 1-2 мм.

Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВыезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Четыре человека увезли на скорой после ДТП с автобусом на Шолохова в Ростове
Сегодня, 11:45
Политолог Михайлов разъяснил желание депутатов отправить в отставку главу Таганрога
Сегодня, 06:03
«Ставьте фильтры»: депутат рассказала о ситуации с водой в Каменск-Шахтинске
Сегодня, 11:42
Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы
Сегодня, 11:40
Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
Сегодня, 11:16
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
22 марта 12:36