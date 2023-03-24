Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха достигнет +23°C в субботу, 25 марта. Однако, ночью в воскресенье, 26 марта, ожидается заметное похолодание, и температура воздуха может снизиться до 0°C, но уже днем температура поднимется до 17 градусов.
Скорость ветра в выходные дни будет умеренной, не превышающей 5-7 м/с. Кроме того, на выходных возможен дождь, особенно в воскресенье. Однако, суммарные осадки не превысят 1-2 мм.
Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели.